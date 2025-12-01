Con actas no transmitidas se definirá al próximo presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El margen de diferencia en los resultados de dos candidatos a la presidencia de Honduras pasó de 25,000 votos a solo 500, lo que, en teoría, lo convierte en un empate técnico. Así lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, quien indicó que ya han sido divulgadas todas las actas enviadas mediante el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que equivalen al 57% del total, pero faltan aquellas que no pudieron ser transmitidas ni divulgadas. Además, se suman las actas que van a escrutinio especial, que según Arístides Mejía, miembro de la comisión de campaña de Nasralla son más de 1,000. Estas actas faltantes son las que definirán quién será el nuevo presidente de Honduras, sí Nasry “Tito” Asfura o Salvador Nasralla. Los datos del CNE, actualizados hasta las 4:00 de la tarde del lunes, muestran que con 10,923 actas divulgadas (aún faltan 8,229), “Tito” Asfura, candidato por el Partido Nacional, tenía 749,022 votos, el equivalente al 39.91% del total. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este porcentaje era muy cercano al de Nasralla, candidato del Partido Liberal, que sumaba 748,507 marcas, es decir, 39.89%.

El margen era de apenas 0.02 puntos porcentuales, por lo que la presidenta del CNE lo catalogó como un "empate técnico" (tienen porcentajes tan cercanos que, considerando el margen de error, no es posible afirmar quién está realmente en primer lugar), no obstante, los candidatos ya se han declarado ganadores. Salvador Nasralla afirmó que la ventaja que mantiene, según sus propios conteos, es irreversible, por lo que descartó negociar con otras fuerzas políticas. Según él, una de las últimas actualizaciones que recibió le daban una ventaja de 120,000 votos; sin embargo, anticipó que la diferencia final podría rondar los 50,000 votos a su favor. “Solo sumamos de las actas recibidas: los ocho departamentos en los que gané suman como 200 mil”, dijo. Los datos del CNE muestran, hasta el momento, que el Partido Liberal está ganando en 7 departamentos, la mayoría del norte, nororiente y Caribe de Honduras. El Partido Nacional, por su parte, solo afirmó que ellos superarán al candidato liberal por al menos 250 mil votos, pues estos datos le arroja el TREP que paralelamente tiene esa institución política. En su búnker, mostraron un mapa donde ellos ganaban en 13 departamentos, aunque con los datos actualizados del CNE evidencian una victoria en 11, la mayoría del occidente, centro, oriente y sur. Libertad y Refundación (Libre) es el gran perdedor de la jornada. Los datos muestran que Moncada no ha ganado en ninguno de los departamentos, mientras el porcentaje de votos obtenidos están muy por debajo de Asfura y Nasralla. Aunque ella no se ha referido a los resultados oficiales, varios funcionarios ya aceptaron la derrota, agradeciendo a los hondureños por acudir a las urnas.

Sigue el conteo de actas por contingencia

Hall informó en horas de la mañana que con el 57.03% de las actas transmitidas por el TREP se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Nacional. Explicó que "ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general".

La funcionaria se refería a aquellos casos en los que, en primera instancia, el acta de cierre fue procesada en el kit de transmisión de resultados en cada centro de votación, pero no logró ser transmitida. En estos casos, se le denomina contingencia 1 y consiste en el retorno del equipo a las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop); posteriormente es conectado a una red, se sincroniza y se transmite el acta automáticamente. La contingencia 2 se refiere a todas aquellas actas que fueron elaboradas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y no lograron ser escaneadas, procesadas ni transmitidas. Esas actas también son trasladadas al CLE para ser escaneadas y transmitiendo las imágenes al servidor central. Estas actas son procesadas por tres funcionarios (1 operador y 2 testigos), quienes realizan un procedimiento similar al que hacen las JRV (el sistema despliega la imagen, aplica OCR (convierte imágenes de texto impreso en caracteres editables) e ICR (Reconocimiento Inteligente de Caracteres), y el equipo valida y ajusta los datos para que coincida con el acta, transmitiéndola al flujo general para ser divulgada. Las autoridades no dieron detalles de cuántas actas con contingencia serán escrutadas, sin embargo, Hall afirmó que vehículo con material electoral que llegue al CLE será procesado de forma inmediata para avanzar con el conteo. EL HERALDO Plus intentó contactarse con Cosette López, consejera del CNE, para conocer cifras más concretas del proceso electoral, pero no contestó llamadas ni mensajes. Sobre este proceso, Mejía dijo que los datos del CNE no reflejan los resultados reales por el lento avance en el escrutinio. También culpó a la empresa responsable del TREP.

Actas divulgadas por departamento

Con fallas constantes en la página del CNE, los datos en el nivel presidencial parecen mantenerse estancados, al menos hasta las 4:00 de la tarde del lunes, pues el proceso de escrutinio en esta etapa es mucho más lento que cuando se transmitían las por el TREP. Al ver el avance de conteo de votos en los 18 departamentos del país, Islas de la Bahía, donde el Partido Liberal parece llevar la delantera, suma 114 de las 155 actas divulgadas, es decir, apenas falta el 26.45%. Este es el departamento del que más actas han divulgado. Le siguen varias zonas del occidente del país, donde el Partido Nacional históricamente ha ganado y, todo apunta, que en las elecciones generales no será la excepción. Por ejemplo, en Ocotepeque el escrutinio de actas avanza en un 64.93%, mientras que en Copán el 62.1%. Le siguen Santa Bárbara y Cortés, con 61.59% y 60.68%, respectivamente. En Francisco Morazán, el segundo departamento con más carga electoral, el CNE ha avanzado en la divulgación del 58.41% de las actas. En Comayagua, en cambio, los hondureños ya conocen los resultados de 657 actas; en total son 1,141. Intibucá, en el occidente del país, se convierte en el departamento que menos ha avanzado en el escrutinio, con apenas 11.66% de las actas divulgadas.