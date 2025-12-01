Con actas no transmitidas se definirá al próximo presidente de Honduras

Las actas son los formularios que llena cada JRV con los resultados de cada centro de votación en los tres niveles: presidentes, diputados y municipalidades.El CNE informó que a nivel nacional había 19,152 JRV y, por cada una, había una acta.Todavía quedan 8,229 actas por ser escrutadas, por lo que la presidenta del<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cohep-mision-oea-analizan-proceso-coinciden-con-llamado-votar-elecicones-honduras-2025-HB28386166" target="_blank"> Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)</a>, Anabel Gallardo, pidió respetar los plazos y procedimientos electorales.De acuerdo con la Ley Electoral, el CNE tiene 30 días (hasta el 30 de diciembre) para hacer la declaratoria oficial de los resultados electorales en los tres niveles, pero Hall detalló que esperan hacerlo antes para que los hondureños sepan quiénes son las nuevas autoridades que dirigirán al país para el periodo 2026-2030.