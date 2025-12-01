Carlos Umaña dice que "fuerzas dañinas" quieren evitar que Nasralla llegue al poder

Carlos Umaña acusó a “fuerzas dañinas” de intentar impedir la victoria de Salvador Nasralla y pidió al CNE mostrar los datos de los centros con mayor carga electoral

    En una publicación en X, el legislador acusó a esos sectores de intentar “regresar al pasado” marcado por la “impunidad” y crisis institucional.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 18:38

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció la existencia de “fuerzas dañinas” que "buscan alterar" el proceso electoral para evitar que Salvador Nasralla llegue a la presidencia.

En una publicación en X, antes Twitter, el legislador acusó a esos sectores de intentar “regresar al pasado” marcado por la “impunidad” y crisis institucional.

“Atención hondureños: fuerzas realmente dañinas para nuestro país que quieren regresar al pasado de la impunidad, venta a pedazos del país, autoritarismo, persecución de empleados públicos, que quebraron el Estado y que nos endeudaron hasta la coronilla, quieren de manera dolosa evitar que el único hombre que garantiza pelear contra los corruptos, llegue a la Casa Presidencial”, publicó Umaña, en referencia al candidato presidencial Salvador Nasralla.

El diputado afirmó que “la decisión de Honduras” favorece al líder del Partido Liberal y exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar prioridad a la carga de resultados provenientes de los centros de votación con mayor número de electores.

“Exigimos que el CNE dé la oportunidad de reflejar los centros de votación más grandes e importantes en carga electoral, que evidentemente le favorecen”, expresó.

Umaña advirtió que no permanecerán calmados, ante cualquier irregularidad: “Si ustedes creen que nos vamos a quedar de brazos cruzados, están completamente equivocados. El pueblo decidió y debe ser respetada su voluntad”, afirmó.

El legislador cerró su mensaje con un rechazo a lo que describió como el “pasado que saqueó sistemáticamente” al país, insistiendo en la necesidad de defender la integridad del proceso electoral.

