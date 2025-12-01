Carlos Umaña dice que "fuerzas dañinas" quieren evitar que Nasralla llegue al poder

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció la existencia de “fuerzas dañinas” que "buscan alterar" el proceso electoral para evitar que Salvador Nasralla llegue a la presidencia.

En una publicación en X, antes Twitter, el legislador acusó a esos sectores de intentar “regresar al pasado” marcado por la “impunidad” y crisis institucional.

“Atención hondureños: fuerzas realmente dañinas para nuestro país que quieren regresar al pasado de la impunidad, venta a pedazos del país, autoritarismo, persecución de empleados públicos, que quebraron el Estado y que nos endeudaron hasta la coronilla, quieren de manera dolosa evitar que el único hombre que garantiza pelear contra los corruptos, llegue a la Casa Presidencial”, publicó Umaña, en referencia al candidato presidencial Salvador Nasralla.