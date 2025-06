Austriaca acusa a Sean "Diddy" Combs de drogarla y violarla tras un concierto

Viena, Austria.- Una mujer austriaca asegura que el rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs la drogó y la violó después de un concierto que el artista dio en Viena en el año 2000, según anuncia la emisora de televisión que este martes ofrece una entrevista exclusiva sobre esa acusación.

"Cuando te pasa algo así, no estás orgullosa de ello, no quieres hablar de ello. Me sentí profundamente avergonzada de lo que me pasó. Creo que es importante hablar de ello, por eso estoy ahí sentada. Los demás deberían avergonzarse", afirma la mujer, según una nota de prensa difundida por la emisora.

En ella, asegura que conoció al rapero tras un concierto en Viena el año 2000 tras el que el músico la drogó y luego la violó en el autobús de la gira.