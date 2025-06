Donald Trump podría indultar a Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de tráfico sexual

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta indultar al rapero Sean Combs, conocido como Diddy y quien está imputado por tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para ejercer el proxenetismo.

"En primer lugar, miraría lo que está ocurriendo (...). Me fijaría en los hechos. Si creo que alguien ha sido maltratado, tanto si le caigo bien como si no, eso no tendría ningún impacto sobre mí", dijo Trump hoy al ser preguntado sobre el caso, durante una conferencia junto al magnate Elon Musk en el despacho oval de la Casa Blanca.

En 2012, durante un episodio de su afamada serie televisiva 'The Apprentice', el ahora mandatario dijo que Combs era un buen amigo suyo y los dos aparecen en diversas fotografías juntos.