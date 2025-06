Niña se embarazó de su padre porque su madre se negó a comprarle un celular

"Eso se escucha tan mal. Una niña no tiene la capacidad de seducir a su propio padre, y si así fuese, él debió corregirla, no embarazarla", "Qué ignorancia pensar que ella sedujo a su papá", "Él no es un niño, es un adulto, y no cualquier adulto: es su padre", son algunos de los comentarios en redes sociales.​​