Daddy Yankee anuncia su retiro: “Este es el final de un capítulo”

Ante miles de personas, expresó: “Este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”.

Daddy Yankee reveló que encontró la plenitud al aceptar a Jesucristo en su vida: “pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

El artista, cuyo nombre de real es Raymond Ayala, hizo un llamado a sus seguidores a unirse a él en este nuevo capítulo de su vida. “Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, afirmó.

Además, destacó que todas las plataformas que posee, como la música y las redes sociales, las dedicará al servicio del reino.