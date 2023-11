Daddy Yankee y su esposa visitan a Raphy Pina en la cárcel

“Gracias por enseñarnos que sí se puede. Gracias por demostrar que aunque te critiquen y/o te juzguen los actos y las acciones son las que hablan, el resultado lo lograste. Gracias porque por personas como tu, hoy viven muchos de la industria incluyéndome. Motivaste a un universo a que miraran el 100 x 35 como si fuera un continente”, comienza la carta de Pina a Yankee.

“Gracias por todo a los que nos diste la mano en silencio sin necesidad de que te vieran diferente pues sabes lo que haces desde el día 1 y los que cantaron contigo en una canción o un escenario se lo llevaran de recuerdo y de experiencia”, siguió.

Agregó: “Gracias por las veces que cometí errores en el proceso y no me juzgaste, me dijiste vamos a corregir y a seguir, eso fue una herramienta que aplique después en el 2015 hasta el sol de hoy para cumplir con todo lo que te había puesto en la mesa. Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos se que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE”.