“Para mi gran amigo Raymond”, comenzó diciendo en el post. “Mientras veía el video donde valientemente le gritabas al mundo que el único que puede llenar el vacío que existe en el hombre se llama Jesús, me llenó de muchas emociones el verlo y me llevó a que lágrimas de alegría corrieran por mis ojos. Este momento sabía que llegaría porque había una semilla de la verdad del evangelio sembrada en ti desde joven”.

Héctor “El Father” dejó el reggaetón hace varios años y se ha dedicado a predicar el evangelio junto al excantante del género urbano Julio Voltio. A lo largo de los años también ha ayudado en la conversión de otros artistas como Lary Over.

Desde que Daddy Yankee anunció su retiro de la música, tras 33 años de carrera, se sabía que sus últimas presentaciones serían en su natal Puerto Rico, donde confesó ante sus miles de fanáticos que ese era el día más importante de su vida, no solo porque cerraba un ciclo, sino porque había decidido entregarse a Dios.

“Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito” comenzó diciendo mientras se escuchaba evidentemente conmovido.

Finalmente mencionó: “Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”.

La decisión del famoso intérprete de la “Gasolina” ha sido aplaudida por sus fanáticos y otros cantantes del género urbano.