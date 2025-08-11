  1. Inicio
Diego Vázquez, fuera del banquillo de Motagua

Diego Vázquez ya no dirige al Motagua tras su salida del banquillo.La decisión marca un cambio importante en la estructura del club capitalino.

  • 11 de agosto de 2025 a las 16:09
El Heraldo Videos