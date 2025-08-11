Elecciones Honduras
Diego Vázquez, fuera del banquillo de Motagua
Diego Vázquez ya no dirige al Motagua tras su salida del banquillo.La decisión marca un cambio importante en la estructura del club capitalino.
Jefry Sánchez
seguir +
11 de agosto de 2025 a las 16:09
El Heraldo Videos
Videos deportes
Olimpia lidera el Top 10 de Centroamérica; Motagua rompe pronósticos
Jefry Sánchez
Videos deportes
Javier López llega a Motagua con una historia que Olimpia recuerda bien
Jefry Sánchez
Videos deportes
Videos deportes
Real España derrota 3-0 a Choloma con goles de Aparicio, Vuelto y Moura
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Daniel Aparicio anota para poner a ganar a Real España sobre Choloma
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Marathón venció al Génesis PN en el Yankel: Alexy Vega marcó el único gol del partido
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Auzmendi anota, pero Godoy Cruz cae ante Gimnasia en la liga argentina
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Cristiano Ronaldo se luce con triplete con el Al Nassr ante el Rio Ave de Portugal
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Estadio hondureño recibe millonaria inversión: así avanzan las obras
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Jerry Bengtson cerró el triunfó de Olimpia sobre Hércules en Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Edwin y Benguché anotan para el Olimpia sobre Hércules en Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Emotiva entrevista: Luis Palma habla de su salida del Celtic y sus luchas personales
Jefry Sánchez