Políticos y familiares asisten al funeral de Miguel Uribe Turbay en el Congreso colombiano

"Ojalá se haga justicia porque la justicia fortalece la democracia (...) Debe haber justicia no solo por Miguel sino por una Colombia entera que merece vivir en paz", señaló Tarazona, quien también agradeció al equipo médico que "luchó a la altura de Miguel" hasta "el último minuto" en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde el político estuvo ingresado desde el atentado del 7 de junio pasado.