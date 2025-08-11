Políticos y familiares asisten al funeral de Miguel Uribe Turbay en el Congreso colombiano

Centenares de políticos colombianos y familiares del senador Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes a los 39 años, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, se congregaron hoy en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso, para rendirle tributo en un masivo funeral.
Al recinto legislativo llegaron congresistas de distintas fuerzas políticas y personalidades como los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018); el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John T. McNamara.
En el salón, lleno de coronas fúnebres y con dos grandes pantallas que muestran el rostro de político asesinado, también están familiares del senador y precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, entre ellos su esposa, María Claudia Tarazona, quien, al ingresar, se fundió en un abrazo con el padre del líder asesinado, Miguel Uribe Londoño.
"Se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás", declaró Tarazona a los medios.
La esposa de Uribe Turbay expresó -además- su rechazo a "cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel" porque, aseguró, "para honrarlo solo debe haber amor en los corazones".
"Ojalá se haga justicia porque la justicia fortalece la democracia (...) Debe haber justicia no solo por Miguel sino por una Colombia entera que merece vivir en paz", señaló Tarazona, quien también agradeció al equipo médico que "luchó a la altura de Miguel" hasta "el último minuto" en la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde el político estuvo ingresado desde el atentado del 7 de junio pasado.
Según informaron previamente las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, en un comunicado, el féretro de Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.
En ese mismo Salón Elíptico se rindieron homenajes a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982), fallecido el 13 de septiembre de 2005 a los 89 años, y muy recientemente a su abuela, Nydia Quintero, quien murió el 30 de junio de este año a los 93.
La esposa del fallecido senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona abraza a una de sus hijas que llora por la muerte de su padre.
Claudia Tarazona recibe el pésame de las decenas de políticos que llegaron al funeral privado que se celebra este lunes en el Congreso colombiano.
La esposa de Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, observa un retrato de Miguel y llora en silencio su partida tras ser víctima de un atentado hace 64 días.
En memoria del senador, el Gobierno decretó un día de duelo nacional e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.