Según ChatGPT: 10 bandas de rock clásico que marcaron la historia

Guns N’ Roses. Aunque más cercanos al hard rock de los 80, son íconos con Sweet Child o’ Mine y November Rain. Del Sunset Strip a la fama mundial, redefinieron el concepto con letras y melodías inolvidables.
The Beatles. Considerados los pioneros de la música moderna, revolucionaron la forma de componer, grabar y entender el rock. Es la banda que cambió la historia de la música.
The Rolling Stones. “Sus Satánicas Majestades” llevan más de seis décadas en los escenarios. Mick Jagger y compañía, el símbolo eterno del rock rebelde.
Led Zeppelin. Dueños de himnos inmortales como Stairway to Heaven, influyeron en el hard rock y el heavy metal. Maestros de la energía y la intensidad.
Queen. La fusión única de rock, ópera y pop, con un frontman legendario. Freddie Mercury y su inconfundible voz llevaron el rock a territorios donde pocos se atrevieron.
Pink Floyd. Los arquitectos del rock psicodélico, creando paisajes sonoros imposibles de olvidar. Maestros de los álbumes conceptuales y los shows visuales, con obras como The Dark Side of the Moon.
AC/DC. El rock duro más puro, con riffs que han hecho historia como en Back in Black. Eléctricos, actitud imparable y más de cuatro décadas encendiendo estadios.
Aerosmith. Conocidos como “Los chicos malos de Boston”, mezclaron rock con blues y power ballads. Convirtieron el rock en una mezcla irresistible de fuerza y sensualidad.
The Who. Los pioneros del rock de estadio, con actuaciones tan intensas como su música.
Deep Purple. Creados en los 60, dejaron piezas inmortales como Smoke on the Water. Virtuosismo instrumental y riffs que son parte de la columna vertebral del rock clásico.