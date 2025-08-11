  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?

Adrián Di Monte aseguró que su participación en La Casa de los Famosos 2 ha sido una de las experiencias más difíciles y exigentes de su carrera

  • 11 de agosto de 2025 a las 16:13
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
1 de 12

Adrián Di Monte se convirtió este domingo en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México, tercera temporada. ¿Quién es él?

 Nicolle López Hernández
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
2 de 12

Adrián es un actor de origen cubano, nacido en la región de Santa Clara, Cuba, el 31 de julio de 1990.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
3 de 12

Su nombre real es Adrián Gómez Rodríguez, emigró a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Inicialmente, comenzó a estudiar la carrera de arquitectura, pero con el tiempo descubrió su pasión por la actuación.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
4 de 12

En 2010 participó en producciones como Eva Luna y Aurora de las cadenas Univisión y Telemundo, pero los proyectos que lo llevaron a la fama fueron "Rosario", "¿Quién es quién?", y "Señora Acero 3".

 Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
5 de 12

Di Monte también ha participado en diferentes realiy shows como: "Reto 4 Elementos"-donde se convirtió en ganador-, "La Isla: Desafío extremo", "Bailando por un sueño" (2017) y fue jurado en el programa "Pequeños gigantes".

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
6 de 12

Además, Adrián ha demostrado tener talento para la conducción y el canto. Esto lo ha llevado a convertirse en uno de los galanes contemporáneos de la televisión mexicana.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
7 de 12

En su vida personal, Di Monte ha enfrentado una dura polémica tras su relación y matrimonio con la actriz Sandra Itzel, quien lo denunció por violencia psicológica, económica, emocional, física y sexual. El actor negó los señalamientos.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
8 de 12

A sus 34 años, Adrián Di Monte ha forjado una carrera diversa en los melodramas, comedia, realities y conducción, lo que lo muestra como uno de los talentos más versátiles.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
9 de 12

Antes de entrar a La Casa de los Famosos el actor compartió que se había casado con Nuja Amar, una empresaria mexicana-libanesa.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
10 de 12

Adrián Di Monte fue el segundo eliminado del reality show La Casa de Los Famosos. Su eliminación sorprendió a los integrantes del cuarto Noche, quienes no esperaban la salida del actor.

 Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
11 de 12

Tras su salida, Di Monte aseguró que es difícil formar parte del reality show, además de ser una de las experiencias más exigentes de su carrera.

Foto: Instagram/@adriandimonte
¿Quién es Adrián Di Monte, el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 3?
12 de 12

“Los quiero muchísimo, gracias por todo el cariño a todos. Facundo, te quiero, sigue siendo el villano. Ninel, son hermosos en su papel. Cuarto Noche échenle muchas ganas (...) qué gusto compartir con ustedes, siempre los tendré en mi corazón. Ganen, jueguen y diviértanse”, expresó tras salir de casa

 Foto: Instagram/@adriandimonte
Cargar más fotos