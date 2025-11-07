  1. Inicio
¿Quién canta mejor? Influencers hondureños que debutaron en la música

Creadores de contenido hondureños como Milagro Flores, Lipstickfables, Supremo y Alejandra Rubio han encontrado en la música una extensión de su identidad digital

  • 07 de noviembre de 2025 a las 17:16
Durante los últimos años, diversas personalidades hondureñas han decidido explorar la música como una nueva forma de conectar con su público. Algunos lo hacen por curiosidad artística, otros por consolidar una marca más versátil. Lo cierto es que cada uno ha llevado su estilo digital al escenario musical con resultados dispares, pero igualmente llamativos. Aquí un recuento.

 Fotos: Instagram | @rolandogarciahn y @milagrofloresoficial
Uno de los proyectos más comentados de la era pandémica fue el de Lipstickfables, quien junto a Papi Cordero y El Chevo participó en el tema "El maniquiu".

 Foto: Instagram | @lipstickfables
Otro nombre recurrente ha sido Supremo, quien ha colaborado en distintas producciones urbanas, entre ellas "Dembow catracho", junto a El Chevo; además de "Patrás no vuelvo Remix" y "Chupa, traga y lame (Remix)", donde colaboró con el mexicano Dani Flow y Mr Jc el del palabreo.

 Foto: Instagram | @soysupremo_
Ónice Flores también ha desarrollado una trayectoria musical constante con temas como "Somos iguales", "Olvidarte", "Solo piensa en mí" y "Karma".

Foto: Instagram | @onyfloreshn
El olanchano Rolando García estrenó hoy su primer sencillo al ritmo de punta, titulado "Tekedate".

 Foto: Captura de pantalla | Youtube
Entre los experimentos más virales está el de Majo Ramírez, quien unió su voz a Supremo, Goren Arana y Jaso Beat en "Estamos en diciembre", una canción de corte festivo con estética urbana.

 Foto: Captura de pantalla | Youtube
El creador de contenido Dan López se inclinó por una propuesta patriótica con "Cinco estrellas", lanzada en septiembre de 2023.

 Foto: Cortesía | Spotify
Entre los casos más comentados se encuentra Milagro Flores, quien exploró sonidos urbanos en "Quema (Taki taki)" y "Caliente (Remix)", piezas que reflejan su inclinación por el espectáculo y la fusión de ritmos latinos.

 Foto: Cortesía | Spotify
Su incursión marcó un punto de inflexión en su carrera, mostrando una faceta más atrevida frente al público que la sigue desde la televisión.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
Aunque solo fue por un trend del momento, Elsa Oseguera mostró sus dotes artísticos en su Roast Yourself Challenge, publicado en 2017.

 Foto: Instagram | @elsaoseguera
Unas semanas atrás, Alejandra Rubio debutó oficialmente en la música con su sencillo "Amantes".

 Foto: Instagram | @alejandra_rubio_hn
"Los hijos de Morazán" también irrumpieron en la escena musical con "El party está full", junto a Jr Clark.

 Foto: Cortesía | Shazam
