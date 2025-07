Letra de Sonríele, la nueva canción cristiana de Daddy Yankee

Dame una sonrisa, risa, risa

Dame una sonrisa, risa, risa

Dame una sonrisa, risa, risa

Dame una sonrisa, risa, risa



Sonríele a la vida

Que la alegría cura el alma

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera, fuera), se vaya

Nunca dejo de sonreír

Pase lo que pase voy a ser feliz

Todos los procesos los entendí

Pasan cosas malas, para qué mentir

No importa quién me mencione tampoco las opiniones

Me llegan las bendiciones

Ando con el Nazar eno, reno, reno, reno

Gracias por todo lo bueno y no tan bueno

Thank you

Inmune al veneno, ahora voy sin frenos

Con nueva gasolina, con el tanque lleno

Sonríe en la vida

Sonríe

Que la alegría cura el alma

Ay papá

Dale gracias al de arriba

Por despertar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera, fuera), se vaya

Sonríele a la vida

Dame una

Sonríele a la vida

Sonríele a la vida

Dame una

Sonríele a la vida

Sonríele a la vida

Pa’ que lo malo se vaya, los malos se vaya

Ando con el Nazar eno, reno, reno, reno

Gracias por todo lo bueno y no tan bueno

Thank you

Inmune al veneno

Ahora voy sin frenos

Con nueva gasolina

Con el tanque lleno

Sonríele a la vida

Que la alegría cura el alma

Ay papá

Dale gracias al de arriba

Por despertar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera, fuera), se vaya

Sonríele a la vida

Que la alegría cura el alma (dame una sonrisa)

Dale gracias al de arriba

Por despertar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera, fuera), se vaya