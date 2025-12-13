Esposa de Arnold Peralta conmueve con desgarrador mensaje a 10 años de su asesinato

Han pasado 10 años desde el lamentable fallecimiento del futbolista Arnold Peralta y así lo recuerda su esposa. El desgarrador mensaje que dejó en redes sociales.
El pasado 10 de diciembre se cumplieron del cruel asesinato de Arnold Peralta, crimen que se realizó en el parqueo de un centro comercial de la ciudad de La Ceiba.
Honduras sigue llorando la pérdida de Arnold Peralta, el talentoso futbolista cuyo fallecimiento sigue marcado en la memoria del país.
El jugador originario de La Ceiba y que hoy en día tendría 36 años, defendió a capa y espada la camiseta de la Selección de Honduras (participaciones en Mundiales Juveniles y Juegos Olímpicos). Su entrega era aplaudida por la afición hondureña.
Al momento de su muerte, Arnold Peraltaba estaba felizmente enamorado y formaba una linda familia con la joven Vanessa Oliva.
El amor de Vanessa Oliva y Arnold Peralta fue cegado por la violencia cuando el futbolista hondureño fue asesinado el 10 de diciembre de 2015 en su natal La Ceiba.
La pareja siempre compartía su amor en las redes sociales.
Arnold Peralta fue asesinado en el mejor momento de su vida: Estaba jugando a un gran nivel y lo más importante, tenía una linda familia ya que con Vanessa tenían una bebé .
A 10 años de la muerte de Arnold Peralta, su esposa Vanessa Oliva conmovió en sus redes sociales al compartir un mensaje con una confesión sobre su amado.
La esposa de Arnold Peralta compartió en su cuenta oficial de Tik Tok esta foto en la que aparece su hija y el finado futbolista.
La esposa de Arnold Peralta reveló que la hija de ambos cumplió 10 años de edad en este 2025, los mismos 10 años que tiene de haber fallecido el exjugador hondureño.
Mediante su cuenta oficial de Tik Tok, Vanessa Oliva, sigue recordando a su amado Arnold Peralta-.
Vanessa Oliva recuerda con mucho amor y cariño a su esposo Arnold Peralta, el futbolista hondureño que fue vilmente asesinado hace 10 años en La Ceiba.
Antes de ser vilmente asesinado, Arnold Peralta se convirtió en padre de una niña a la que le pusieron Camila Fabiana.
“Lo extrañamos mucho, él era todo para nosotros. Nos aferramos a Dios, solo él nos ayuda a vivir con este dolor”, dijo en su momento hace unos años atrás Vanessa al recordar a su amado Arnold Peralta.
Vanessa Oliva ha sido una auténtica guerrera ya que ha salido adelante a su hija.
La esposa del futbolista le ha inculcado a su hija el amor a su padre.
Vanessa Oliva recuerda con mucho amor y cariño a su esposo Arnold Peralta.