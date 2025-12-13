  1. Inicio
ICE detiene a hondureño tras choque que dejó una mujer gravemente herida

Agentes del ICE arrestaron a Kevin Alexis Méndez Ortiz, un hondureño en condición migratoria irregular, acusado de provocar un accidente vial en el condado de Prince George, Maryland

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 18:04
ICE informó que Méndez ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y fue capturado el 25 de noviembre durante un operativo migratorio.

 Foto: Redes sociales

Maryland, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a un ciudadano hondureño en condición migratoria irregular, señalado de haber provocado un accidente de tránsito que dejó gravemente herida a una mujer en el condado de Prince George, Maryland, Estados Unidos.

El detenido fue identificado como Kevin Alexis Méndez Ortiz, quien fue capturado el 25 de noviembre durante un operativo migratorio selectivo realizado en Oxon Hill, según informaron autoridades federales.

De acuerdo con ICE, Méndez ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2022, bajo el esquema de citación y liberación aplicado en ese período.

Las investigaciones indican que el 9 de noviembre, el hondureño conducía por una carretera de Maryland cuando invadió el carril contrario, lo que provocó una colisión frontal con otro vehículo.

Tras el impacto, Méndez huyó del lugar del accidente, según el reporte publicado por ICE el 10 de diciembre.

La pasajera del automóvil afectado, una mujer cuya identidad no fue revelada, sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fracturas en la columna vertebral, clavícula y muñeca, además de otras complicaciones, por lo que fue hospitalizada y enfrenta un proceso de recuperación prolongado.

Proceso de detención y cargos

El 12 de noviembre, la Policía del Condado de Prince George emitió múltiples citaciones contra Méndez, entre las que figuran conducir sin licencia válida, no detenerse tras un accidente con personas lesionadas, no portar documentación vehicular, no proporcionar información de seguro, manejo imprudente, exceso de velocidad y desobedecer señales y dispositivos de control de tránsito.

ICE también informó que Méndez Ortiz había sido detenido previamente por la Patrulla Fronteriza el 30 de septiembre de 2022, luego de ingresar de forma irregular a Estados Unidos cerca de Hidalgo, Texas.

Ese mismo día recibió una citación migratoria y fue liberado bajo palabra mientras se resolvía su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál será la condena que podría enfrentar el hondureño ni si será deportado a Honduras.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

