Hondureños protestan contra la represión migratoria en Kenner, Luisiana

Decenas de hondureños protestaron el domingo contra la operación migratoria 'Catahoula Crunch' en Nueva Orleans, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que incluye un creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas, con un enfoque en detener a migrantes de Centroamérica y México.
Elementos de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió el mes pasado en Carolina del Norte, han llegado hasta esta zona de los Estados Unidos para realizar el operativo contra centroamericanos y mexicanos.
El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las "políticas santuario".
El despliegue de los agentes federales ha sacudido a un estado con cerca de 223,000 inmigrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras.
En este estado de Estados Unidos, cerca de la octava parte de inmigrantes son de México, según datos del American Immigration Council.
Restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales ante el temor de que trabajadores o clientes queden detenidos en las redadas.
Además, activistas han cuestionado que los agentes estén enfocándose en migrantes con antecedentes penales.
"Estoy profundamente enojado porque amigos, socios y todos en Nueva Orleans verán de cerca cómo esta crueldad y caos se impone en personas que merecen dignidad y, en muchos casos, simplemente un proceso para ajustar su estatus. Hay una mejor manera", comentó en X Todd Schulte, presidente de la organización FWD.
El despliegue también muestra los crecientes operativos de la Administración de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas, como la actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien en 2026 cederá el cargo a Helena Moreno, quien nació en México, y en noviembre expresó su "preocupación" por el eventual operativo.
Además, Trump anunció el martes el próximo envío de la Guardia Nacional a Nueva Orleans meses después de una petición del gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, de desplegar al cuerpo militar para "combatir el crimen".