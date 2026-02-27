El regreso de Scream logra el mejor preestreno de su historia

Los Ángeñes, Estados Unidos.-La séptima entrega de la saga Scream hizo historia este viernes al recaudar 7.8 millones de dólares en sus funciones de preestreno, la cifra más alta registrada por la franquicia hasta la fecha.

El debut en la gran pantalla posiciona a la cinta de terror como el lanzamiento más exitoso en la trayectoria de la marca, superando a 'Scream VI', que recaudó 5,7 millones en vistas previas, según informó este viernes la revista Deadline.