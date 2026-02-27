  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El regreso de Scream logra el mejor preestreno de su historia

La séptima entrega de la saga Scream batió el récord de la franquicia en previas con 7.8 millones de dólares recaudados este viernes, según informó Deadline

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 13:56
El regreso de Scream logra el mejor preestreno de su historia

La cinta proyecta entre 40 y 50 millones en su debut internacional.

 Foto: Instagram

Los Ángeñes, Estados Unidos.-La séptima entrega de la saga Scream hizo historia este viernes al recaudar 7.8 millones de dólares en sus funciones de preestreno, la cifra más alta registrada por la franquicia hasta la fecha.

El debut en la gran pantalla posiciona a la cinta de terror como el lanzamiento más exitoso en la trayectoria de la marca, superando a 'Scream VI', que recaudó 5,7 millones en vistas previas, según informó este viernes la revista Deadline.

La nueva película de una de las sagas de terror más icónicas del cine prevé recolectar entre 40 y 50 millones de dólares en taquilla internacional, y podría superar a su predecesora, que recaudó 44 millones de dólares en taquilla mundial.


Instagram

Aun así, estas cifras se alejan del furor que causó la primera entrega, que ostenta el récord de franquicia con mayor recaudación de taquilla internacional con más de 173 millones de dólares.

Le sigue 'Scream 2', con 172 millones, según los datos del portal Box Office Mojo.'Scream 7' cuenta con el regreso de Courteney Cox, una de las estrellas de la reconocida serie de televisión 'Friends', en su papel de reportera de investigación Gale Weathers; así como de Mason Gooding, interpretando a Chad Meeks-Martin.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias