Scary Movie 6: los Wayans prometen el regreso del "humor incorrecto" sin censura

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hubo una época en que ir al cine a ver una película de terror significaba, para mucha gente, terminar riéndose a carcajadas. Esa época tuvo nombre y apellido —Wayans—, y ahora regresa con el tráiler oficial de Scary Movie 6, estrenado estratégicamente ante las butacas llenas que asistieron a ver Scream 7 este fin de semana. El movimiento fue calculado: la franquicia que nació parodiando al asesino Ghostface vuelve precisamente cuando ese mismo personaje llena salas de nuevo, cerrando un círculo que lleva más de dos décadas abierto. El avance reúne a los llamados Core Four —Marlon y Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall— para desmenuzar sin piedad el cine de terror más reciente, con referencias que abarcan desde Sinners y The Substance hasta M3GAN, Get Out, Terrifier y, por supuesto, la propia saga Scream.

La sinopsis oficial resume que 26 años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, el cuarteto regresa para arrasar con reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror de autor, historias de origen y cualquier "capítulo final" que definitivamente no lo es.



El eslogan de campaña —"ningún cliché sobrevive, ninguna línea queda sin cruzar"— no es publicidad vacía, pues el tráiler lo respalda con escenas que ya generan conversación en redes.

El "rebooquel" que nadie esperaba (y todos necesitaban)

La historia detrás del regreso tiene capas. Los hermanos Wayans abandonaron la franquicia tras las primeras cuatro películas por desacuerdos con la productora original, y las entregas que siguieron —la quinta en 2013— funcionaron sin ellos, aunque con resultados muy distintos. Esta vez, la familia entera está de vuelta. Marlon habló con Entertainment Weekly sobre lo que significa este reencuentro y lo definió sin titubear como un "rebooquel", un juego de palabras en inglés que fusiona reboot y sequel, es decir, ni reinicio total ni continuación pura, sino algo propio que conecta el punto de partida de 2000 con el presente. Paramount distribuirá la película a nivel mundial bajo su acuerdo de primera mirada con Miramax, con estreno confirmado para el 12 de junio de 2026.

En América Latina, la fecha anticipada es el 4 de junio. La dirección recae en Michael Tiddes, mientras que el guion reúne a Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans junto al productor y coguionista Rick Alvarez. Marlon reconoció al medio antes citado que los motivos para retomar el proyecto fueron tanto personales como profesionales.

Su padre, Howell Stouten Wayans, quería volver a ver a sus hijos trabajar juntos, y eso pesó. También habló de una convicción más íntima, casi espiritual, que describe como definitiva.

Lo que sí queda claro en sus palabras públicas es la ambición del proyecto: "Esta película es multigeneracional. Es una conversación cómica que hace falta, desde nuestra generación hasta la Gen Alpha. Y es totalmente inclusiva."

Sin espacios seguros, con guantes de seda