¡Confirmado! "La momia 4" se estrenará en mayo de 2028

Los Ángeles, Estados Unidos.- "La momia" (1999), "La momia regresa" (2001) y "La momia: la tumba del emperador Dragón" (2008) ahora sumará un nuevo título, cuyo estreno Universal Pictures ha confirmado para mayo de 2028.
Este sería el retorno de Rachel Weiz a su papel de Evelyn O´Connell que interpretó por última vez en 2001, y el de Brendan Fraser en su rol de Rick O´Connell, que estuvo en toda la trilogía de la historia que quedó en pausa en 2008, para continuar con una serie de spin-off de "El rey Escorpión".
La noticia del regreso de los protagonistas originales ha generado entusiasmo, y según la producción es una continuación de la historia, y no un reinicio.
Este proyecto para el actor Brendan Fraser es la película "que siempre quiso hacer", y ya está listo para revivir la aventura en el desierto.
La cinta será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo creativo detrás de éxitos recientes como Scream (reinicio de la franquicia), que tiene el reto de revivir el espíritu aventurero y misterioso que hizo tan popular a la saga original a finales de los 90.
Como productor aparece Sean Daniel, quien también ha producido todas las entregas de la franquicia desde 1999 hasta el spin-off de "El rey Escorpión".
¿De qué tratará?
Hasta el momento la información es escueta, y se desconoce la trama e incluso el nombre de la película más allá de "La momia 4", sí se sabe que David Coggeshall es el guionista.
También se desconoce si se incorporarán más integrantes del elenco original, aunque se rumoran posibles regresos y nuevas incorporaciones, así como la aparición del Rey Escorpión, interpretado por Dwayne "La Roca" Johnson, aunque todo está, por ahora, en el terreno de los rumores.
