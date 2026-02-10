¡Confirmado! "La momia 4" se estrenará en mayo de 2028

Los Ángeles, Estados Unidos.- "La momia" (1999), "La momia regresa" (2001) y "La momia: la tumba del emperador Dragón" (2008) ahora sumará un nuevo título, cuyo estreno Universal Pictures ha confirmado para mayo de 2028. Este sería el retorno de Rachel Weiz a su papel de Evelyn O´Connell que interpretó por última vez en 2001, y el de Brendan Fraser en su rol de Rick O´Connell, que estuvo en toda la trilogía de la historia que quedó en pausa en 2008, para continuar con una serie de spin-off de "El rey Escorpión".

La noticia del regreso de los protagonistas originales ha generado entusiasmo, y según la producción es una continuación de la historia, y no un reinicio. Este proyecto para el actor Brendan Fraser es la película "que siempre quiso hacer", y ya está listo para revivir la aventura en el desierto. La cinta será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo creativo detrás de éxitos recientes como Scream (reinicio de la franquicia), que tiene el reto de revivir el espíritu aventurero y misterioso que hizo tan popular a la saga original a finales de los 90. Como productor aparece Sean Daniel, quien también ha producido todas las entregas de la franquicia desde 1999 hasta el spin-off de "El rey Escorpión".

¿De qué tratará?