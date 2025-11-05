¡Oficial! Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven con una nueva película de "La momia"

Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a compartir créditos en "La momia", una producción que promete revivir una de las sagas más recordadas de Hollywood.
De acuerdo con Variety, la producción estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas que operan bajo el sello Radio Silence y responsables de revitalizar franquicias como Scream y del aclamado thriller Ready or Not.
Aunque Universal Pictures aún no ha ofrecido declaraciones oficiales, la noticia bastó para encender la nostalgia entre los fanáticos de la saga que dominó la taquilla a finales de los noventa y principios de los 2000.
Su recaudación fue de más de 1,400 millones de dólares en salas de todo el mundo.
El filme marcará el regreso de Brendan Fraser como Rick O’Connell, el audaz explorador que se enfrentó a fuerzas sobrenaturales en Egipto junto a Evelyn Carnahan, la erudita arqueóloga interpretada por Weisz.
La química entre ambos actores fue uno de los pilares del éxito de la franquicia original, que incluyó tres entregas entre 1999 y 2008.
Fraser, quien recientemente resurgió en la industria tras su aclamada actuación en The Whale (2022), ya había manifestado su deseo de volver al personaje.
“No sé cómo funcionaría. Pero estaría abierto a hacerlo, si alguien encuentra la idea adecuada”, expresó en entrevista con Variety.
Por su parte, Weisz no retomaba su papel desde "La momia regresa" (2001), por lo que su participación representa un reencuentro esperado por los seguidores.
Hasta ahora, los detalles del guion y la fecha de estreno permanecen bajo estricta reserva.
Lo que incrementa el misterio en torno a este esperado retorno a la pantalla grande.