¿Cuándo se estrena Fast Forever, la última película de "Rápidos y Furiosos"?

Vin Diesel, protagonista de la saga en el papel de Dominic Toretto, anunció la noticia en su cuenta de Instagram mediante una publicación en la que aparece junto al fallecido Paul Walker, quien interpretó a Brian O'Conner hasta su muerte en noviembre de 2013.

Los Ángeles, Estados Undios.- La productora Universal anunció que la próxima entrega de la franquicia " Rápidos y Furiosos " llevará por título Fast Foreve r y se estrenará en salas el 17 de marzo de 2028. La cinta sucederá a Fast X, dirigida por Louis Leterrier y estrenada en 2023.

"Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro", escribió Diesel en su mensaje. "Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... dura para siempre. ¡17 de marzo de 2028! FAST FOREVER".

Walker falleció durante el rodaje de 'Furious 7', y sus escenas pendientes fueron completadas mediante efectos digitales, material de archivo y la participación de sus hermanos Caleb y Cody Walker como dobles.

Inicialmente, una continuación de 'Fast X' estaba programada para la primavera de 2025, pero el proyecto sufrió retrasos. Universal no ha revelado todavía información sobre el equipo de dirección, el elenco ni la trama de 'Fast Forever'. En febrero de 2024, Diesel anunció mediante Instagram que esta undécima película supondría el final de la narrativa central de la franquicia.

"Acabamos de terminar nuestra reunión semanal de Fast con los guionistas y todo el equipo... decir que la emoción por nuestro final fue increíblemente poderosa es quedarse corto", publicó entonces. "Este gran final no es solo un cierre; es una celebración de la increíble familia que hemos construido juntos".

Durante el pasado año, el intérprete participó en Fuel Fest, un evento automovilístico organizado por Cody Walker. Allí adelantó que la próxima película supondría "un regreso a la cultura del automóvil, a las carreras callejeras". También insinuó un reencuentro entre los personajes de Dom y Brian: "Eso es lo que van a obtener en el final".

La saga, que incluye el derivado Hobbs & Shaw de 2019 protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en taquilla global desde su debut con The Fast and the Furious en 2001.

Fast X contó con actores habituales de la franquicia como Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster y Sung Kang, además de incorporaciones más recientes como Statham, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron, Jason Momoa y un cameo de Johnson.

En su crítica de Fast X para The Hollywood Reporter, Frank Scheck señaló que la incorporación de Momoa representaba "una de las mejores cosas que le han ocurrido a la franquicia".