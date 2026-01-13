Brendan Fraser vuelve a la pantalla grande con "Familia en renta"

Tegucigalpa, Honduras.- Ambientada en Tokio y protagonizada por Brendan Fraser, "Familia en renta", la nueva apuesta de Searchlight Pictures, propone un acercamiento sobrio a la vida cotidiana en una de las capitales más complejas del mundo. La historia sigue a Phillip, un actor estadounidense que reside desde hace años en la ciudad y que encuentra trabajo en una agencia especializada en ofrecer familiares sustitutos. Se trata de un modelo de negocio real en Japón, basado en la contratación de intérpretes para cubrir ausencias emocionales o sociales en la vida de los clientes. Desde ese punto de partida, la película construye un relato contenido, atento a los gestos y a las dinámicas culturales que rodean a sus personajes.

Fraser asumió el proyecto con la convicción de que el papel exigía algo más que preparación actoral.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Caminó sin rumbo fijo, frecuentó restaurantes locales y entabló conversaciones en japonés con desconocidos. Ese ejercicio de observación le permitió familiarizarse con la practicidad del entorno urbano y con la manera en que la comunidad articula su vida diaria. Uno de los ejes centrales de esa inmersión fue el idioma. Aunque su personaje no se expresa con fluidez absoluta, la historia requería un dominio funcional del japonés. Fraser comenzó a estudiar meses antes de filmar con un tutor y traductor, y durante el rodaje continuó su preparación junto a la coach de diálogo Eriko Yamaguchi.

La especialista explica que el actor se interesó por comprender cada palabra que pronunciaba y por interiorizarse en una gramática muy distinta a la del inglés. Ese proceso, señala, fue determinante para la precisión de su interpretación. La directora Hikari recuerda que el actor llegó al proyecto con un conocimiento mínimo del idioma y que, al concluir el rodaje, su manejo del japonés resultaba llamativo por su naturalidad. Ese avance facilitó la comunicación dentro de un set conformado mayoritariamente por técnicos y actores locales. El rodaje también propició un intercambio actoral significativo. Fraser compartió escenas con Akira Emoto, una figura emblemática del cine japonés, quien interpreta a un actor veterano que comienza a perder la memoria. En la trama, la hija del personaje contrata a Phillip para que se haga pasar por periodista y lo acompañe en su rutina diaria.