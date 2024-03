Wim Wenders, nominado al Oscar, descifra los “Días perfectos”

Estaba tan feliz de regresar a Japón, amo Tokio y no había estado allí durante mucho tiempo. Esta fue mi primera película después de la pandemia y quería que importara. Nació en Tokio. Nació de personajes en películas japonesas.

Pero el punto es que todas mis películas comienzan con un sentido del lugar. Y eso siempre es el comienzo, y solo cuando me gusta un lugar y siento que me encantaría contar una historia que solo puede suceder aquí.

Surgió de una cultura cinematográfica a la que estoy muy agradecido, que es el cine de Yasujiroō Ozu , y esta película no podría haberse hecho en ningún otro lugar. Ahora bien, uno podría hacer una película relacionada con esta en otro lugar.

Mucha otra gente estaba perdida y así me di cuenta de que la reducción de la personalidad era un asunto muy importante de autodefinición.

En los últimos años he conocido a personas en Nueva York , pero también en Europa y en todas partes del mundo. Era principalmente gente joven y todas estas personas tenían una cosa en común: todos eran bastante frescos, comunes, recogidos y sabían lo que querían de la vida y tenían autoestima y no estaban perdidos.

Wenders comentó que viajó a Tokio por una propuesta para realizar una serie de cortometrajes sobre arquitectura en la capital japonesa. Luego de observar los trabajos, una cosa inesperada lo fascinó: los baños públicos. “Eso me inspiró a contar una historia, porque sentí que había algo mucho más grande detrás de estos lugares. Me encanta el sentimiento de bien común en Japón, su amor por las pequeñas cosas”, cuenta el director alemán.

Y sugerí a Koji Yakusho porque creía que no había un mejor actor que él en todo el planeta. Había visto varias de sus películas, desde Shall We Dance? hasta Babel, y siempre pensé que algún día debía trabajar con él. Hasta que se dio esta oportunidad.

Quien interpreta a Hirayama en “Días perfectos ” es el actor japonés Koji Yakusho (Nagasaki, 1956). Por este papel, ganó el premio a Mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes.

¿Cómo disfrutó el rodaje de la cinta “Días perfectos”?

Cuando grabamos en el departamento de Hirayama, lo teníamos solo a él, su futón (cama tradicional japonesa), sus libros y una mesita con sus plantas. Todo eso lo íbamos a grabar con mucho equipo técnico, aparatos sofisticados, una Steadycam...

Pero me di cuenta de que también podríamos aplicar la filosofía de Hirayama. Y entonces reduje todo a lo mínimo: mi director de fotografía con su cámara al hombro. Nada más. Y todo eso nos volvió más libres. Grabamos la película en un tiempo récord de 17 días.

¿Cuáles son los días perfectos para Wim Wenders?

Un día perfecto es aquel en el que puedo escoger qué es lo que quiero hacer. Poder leer al menos un capítulo de un libro sin dormirme. Poder escuchar música en mi mueble favorito.

Poder caminar en la naturaleza y sentir que no extraño nada de la ciudad. Debo decir que todo esto es algo que, hoy por hoy, me pasa mucho más que antes de hacer esta película. Así que todos podemos aprender