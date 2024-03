Sigue la cobertura en vivo de los Premios Oscar 2024

Este director estadounidense también cuenta con una extensa y relevante trayectoria que lo respalda. Inició su carrera dirigiendo cintas y documentales independientes, pero no fue hasta Mean Streets (1973) cuando alcanzó la fama.

Glazer es un director, productor y guionista británico. Comenzó su carrera en la industria dirigiendo videos musicales para artistas como Radiohead, Jamiroquai y Massive Attack. Su debut como director de largometrajes fue con Sexy Beast (2000), seguido por Birth (2004) y Under the Skin (2013) aclamada por la crítica. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y nominaciones por su trabajo en cine y publicidad.

A lo largo de la historia del cine, ha surgido numerosos talentos excepcionales cuyas contribuciones han dejado una marca, a pesar de no haber recibido el codiciado premio de la Academia, el Oscar. Estos artistas, directores, actores y técnicos han demostrado su destreza y creatividad en innumerables películas, inspirando a audiencias de todo el mundo con su trabajo apasionado y su dedicación incansable. Entre ello se encuentran:

Amy Adams

La bella y talentosa Amy Adams, una destacada actriz de su generación, aún no ha logrado obtener un Oscar a pesar de haber sido nominada en seis ocasiones. A pesar de sus notables interpretaciones en películas como “La duda” y “La gran estafa americana”, Adams sigue esperando su merecido reconocimiento, convirtiéndose en una figura emblemática para los cinéfilos que esperan que su talento sea finalmente premiado. Aunque su película “Hillbilly, una elegía rural” no la llevó a recibir una nominación en 2021, el futuro parece prometedor para que pueda ser reconocida como se merece.

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson, conocido por su impresionante filmografía en algunas de las películas más importantes de Hollywood, ha sido nominado al Oscar solo una vez en su carrera, sin embargo no fue ganador. Pese a su gran contribución destacada a la industria del cine, Jackson forma parte de la lista de actores negra de los actores sin un premio Oscar. No obstante, a sus 72 años, aún podría aspirar a una nueva oportunidad en el futuro o incluso al codiciado Oscar de Honor, que sería muy merecido para él.

Glenn Close

A pesar de sus ocho nominaciones al Oscar sin victoria, Glenn Close, sigue sin romper su “maldición” en los premios. Aunque su impresionante filmografía incluye destacadas interpretaciones, como en “Atracción fatal” y “Las amistades peligrosas”, Close aún no ha conseguido llevarse el codiciado premio de la Academia.

Tom Cruise

Sumando a la lista, el icono de la acción y dominar la taquilla, Tom Cruise, no ha ganado un Oscar a lo largo de su carrera a pesar de tres nominaciones. Sus notables interpretaciones en películas como “Nacido el 4 de julio” y “Jerry Maguire” no fueron suficientes para asegurarle la victoria contra fuertes competidores como Daniel Day-Lewis y Michael Caine. Aunque su talento es innegable, el escenario del Dolby Theatre aún no ha visto a Cruise recoger una estatuilla dorada.

Sigourney Weaver

La icónica protagonista de películas como ‘Alien’ y ‘Los Cazafantasmas’, entre otras películas destacadas, Sigourney Weaver, nunca ha ganado un Oscar a pesar de tres nominaciones. En 1987, fue nominada como Mejor Actriz por ‘Aliens’, y en 1989 recibió dos nominaciones, una como Mejor Actriz por ‘Gorilas en la niebla’ y otra como Mejor Actriz de Reparto por ‘Armas de mujer’.Sin embargo, su impactante presencia en la pantalla no ha logrado llevarse el premio en ninguna de estas ocasiones.

Ralph Fiennes

Aunque su aclamada interpretación como Voldemort en la saga Harry Potter fue un total éxito, Ralph Fiennes nunca ha ganado un Oscar. Perdió ante Tommy Lee Jones en 1994 por su papel en “La lista de Schindler”, y luego nuevamente en 1997 frente a Geoffrey Rush por “El paciente inglés”.

Bill Murray

El actor reconocido por su papel en películas icónicas como ‘Lost in Translation’ y ‘Los Cazafantasmas’, Bill Murray, tuvo su única oportunidad de ganar un Oscar en 2004 por su actuación en una película dirigida por Sofia Coppola. Sin embargo, perdió ante Sean Penn en la gala de ese año.

Ian McKellen

Sir Ian McKellen, conocido por sus roles en “El señor de los anillos” y “X-Men”, nunca ha ganado un Oscar a pesar de su notable trabajo en la pantalla grande. Aunque obtuvo nominaciones por “Dioses y monstruos” y “El señor de los anillos: La comunidad del anillo”, no logró asegurarse la estatuilla. Sin embargo, su icónica interpretación como Gandalf fue reconocida por la Academia.

Saoirse Ronan

Con 27 años de edad, Saoirse Ronan ha acumulado cuatro nominaciones al Oscar, algo impresionante para su corta edad en Hollywood, sin embargo, en ninguna de ellas ha ganado. Gracias a su colaboración con la directora Greta Gerwig en películas como “Lady Bird” y “Mujercitas”, Ronan sugiere un futuro brillante en la industria del cine.

Michelle Williams

A pesar de su poderosa interpretación en “Manchester frente al mar”, Michelle Williams perdió el Oscar ante Viola Davis. Esta fue una de las cuatro nominaciones que Williams ha acumulado a lo largo de su carrera, incluyendo “Brokeback Mountain”, “Blue Valentine” y “Mi semana con Marilyn”.

John Malkovich

Conocido por su irreverencia y excentricidad, John Malkovich ha sido el protagonista de la película “Cómo ser John Malkovich”, pese a su icónica presencia en la pantalla, nunca ha sido reconocido con un premio Oscar. Sin embargo, ha recibido solo dos nominaciones en toda su carrera, ambas como Mejor Actor de Reparto.

Jim Carrey

Pese a su actuación única en el documental “Jim y Andy” de Netflix, “¡Olvídate de mí!”, “El show de Truman” y “Man on the Moon”, Carrey nunca ha sido nominado al Oscar a pesar de su destacada filmografía, que incluye películas icónicas como ‘¡Olvídate de mí!’, ‘El show de Truman’ y ‘Man on the Moon’. Aunque ha recibido seis nominaciones a los Globos de Oro, el reconocimiento de la Academia ha eludido al talentoso actor y cómico hasta el momento.