Greta Gerwig, directora de “Barbie”, presidirá el jurado de Cannes

La presencia de Gerwig dará un aire rejuvenecido al gran festival francés de cine, que no ha tenido un presidente tan joven desde 1966, cuando fue encabezado por la actriz italiana Sophia Loren, entonces de 31 años.

Gerwig será también la primera mujer desde la actriz y directora australiana Cate Blanchet, quien en 2018 encabezó el jurado del prestigioso festival, tradicionalmente con una sobrerrepresentación masculina y contadas excepciones como la directora neozelandesa Jane Campion o la actriz francesa Isabelle Huppert.

“Me encantan las películas: me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas”, aseguró Gerwig en un comunicado. “Como cinéfila, Cannes siempre ha representado para mí la cumbre de lo que puede ser el lenguaje universal del cine”, agregó.