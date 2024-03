Oscar 2025: Así se perfila la próxima temporada de premios

Universal Pictures espera sacar provecho de su victoria en la categoría de Mejor película con “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, y conseguir premios con sus propuestas comerciales, incluida la adaptación cinematográfica de Wicked, con Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Paramount Pictures, por su parte, busca la gloria de Top Gun: Maverick con Gladiator 2, de Ridley Scott, con un reparto estelar que incluye a Paul Mescal y Pedro Pascal. Disney y sus filiales (20th Century Studios, Pixar, Searchlight Pictures y Walt Disney Animation) reposan la apuesta en Kingdom of the Planet of the Apes y las secuelas de Inside Out 2 y Moana.

Emma Stone, ahora dos veces ganadora a Mejor actriz, vuelve a trabajar con Yorgos Lanthimos (Poor Things) en la antología de Searchlight Kinds of Kindness, en la que comparte pantalla con Jesse Plemons y Willem Dafoe.

Sony Pictures y Sony Pictures Classics están afinando sus candidatas a los premios, entre ellas un posible debut como directora de Scarlett Johansson, Eleanor the Great, que contará con la participación de la nominada al Oscar, June Squibb (“Nebraska”).

Por otra parte, A24, que a caba de recibir dos nominaciones a la Mejor película, se muestra fuerte con títulos como Sing Sing, con el recientemente nominado al Oscar, Colman Domingo, y el drama romántico de John Crowley We Live in Time, protagonizado por Andrew Garfield y Florence Pugh.