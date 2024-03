Lista completa de ganadores en los Premios Oscar 2024

1. Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph “The Holdovers” (“Los que se quedan”)



2. Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Oko - Dace Mullins, Brad Booker



3. Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron, “El chico y la garza”)



4. Mejor guion original: Anatomy of a Fall (“Anatomía de una caída”) - Justin Triet, Arthur Harari



5. Mejor guion adaptado: American Fiction - Cord Jefferson



6. Mejor maquillaje y peluquería: ”Pobres criaturas” (Poor Things)



7. Mejor diseño de producción: ”Pobres criaturas” (Poor Things) - Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek



8. Mejor diseño de vestuario: “Pobres criaturas” (Poor Things)



9. Mejor película internacional: ”La zona de interés” (The Zone of Interest)



10. Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.



11. Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One



12. Mejor edición: Oppenheimer



13. Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop



14. Mejor película documental: 20 Days in Mariupol (“20 días en Mariúpol”)



15. Mejor fotografía: Oppenheimer



16. Mejor cortometraje de ficción: The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson, Steven Rales



17. Mejor sonido: ”La zona de interés” (The Zone of Interest)



18. Mejor banda sonora original: Oppenheimer



19. Mejor canción: What Was I Made For? - Barbie



20. Mejor actor: Cillian Murphy



21. Mejor dirección: Oppenheimer - Christopher Nolan



22. Mejor actriz: Emma Stone



23. Mejor película: Oppenheimer