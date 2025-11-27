Depp debuta en Tokio: El actor exhibe cien obras de su "santuario artístico"

Tokio, Japón,.- Johnny Depp ha llevado su universo artístico hasta Tokio, ciudad escogida por el actor para el debut internacional de su exposición 'A bunch of stuff' (Un montón de cosas), un caótico recorrido por su vida y mente a través de más de cien obras y objetos personales.

"Dibujar, crear, pintar... han sido una parte enorme de mi vida. Pero pintaba estos cuadros y luego los guardaba en un garaje para que nadie los viera", explicó este jueves Depp durante la presentación de la muestra a la prensa, un día antes de su apertura al público en el NEWoMan Takanawa del barrio capitalino de Minato.