Depp debuta en Tokio: El actor exhibe cien obras de su "santuario artístico"

Tokio, Japón,.- Johnny Depp ha llevado su universo artístico hasta Tokio, ciudad escogida por el actor para el debut internacional de su exposición 'A bunch of stuff' (Un montón de cosas), un caótico recorrido por su vida y mente a través de más de cien obras y objetos personales.
"Dibujar, crear, pintar... han sido una parte enorme de mi vida. Pero pintaba estos cuadros y luego los guardaba en un garaje para que nadie los viera", explicó este jueves Depp durante la presentación de la muestra a la prensa, un día antes de su apertura al público en el NEWoMan Takanawa del barrio capitalino de Minato.
En su primera visita a Japón en ocho años, el actor subrayó el carácter personal de la exposición, que combina pinturas, retratos, escritos y objetos de su día a día recopilados durante más de tres décadas, y que podrán visitarse hasta el 6 de mayo de 2026.
"Crear es una necesidad constante que tengo; si no, siento que mi cerebro explotaría", describió el actor, quien admitió que durante muchos años se puso ciertos "límites" que le impidieron seguir creando, algo que ahora considera un "grave error".
La muestra es un recorrido por la mente del artista donde pueden verse retratos de personas que ha conocido, lugares en los que ha estado o, simplemente, "caprichos extraños" que surgen en su cabeza cuando tiene tiempo libre y muchos pensamientos, relató.