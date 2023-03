Lucero Mijares confiesa quién es su amor platónico

“Mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar, por mejor actor, que no lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él, no lo puedo creer, estoy sin palabras, estoy shockeada, me voy a casar con él, o sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa , ya con eso me muero en paz”, expresó a través de Instagram.

Mijares espera que un día le llegue el mensaje a su amor platónico. “Espero que este mensaje algún día le llegue, pero bueno, buenas noches, los quiero”.

A su confesión se sumó su padre, Manuel Mijares, quien le aseguró que ella se iba a casar con Brendan Fraser.