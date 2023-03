Piqué finalmente habla sobre la separación con Shakira y sus hijos

“No quiero hablar del tema, no creo que toque”, afirmó el empresario cuando el periodista le preguntó sobre las canciones de Shakira.

En relación a su retiro del fútbol, el famoso aseguró que ya no se sentía “importante” y sintió que era lo mejor para él.

“Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera”, aseguró Piqué.

“Fueron meses complicados”, reiteró.