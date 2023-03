Selena Gómez habla del riñón que le donó Francia Raisa: “Nunca estaré más endeudada”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Luego de una polémica generada en redes sociales tras que Selena Gómez mencionara que su única amiga famosa era Taylor Swift, la cantante parece haberse reivindicado y habló, después de varios años, de la también actriz Francia Raisa, quien le donó un riñón en 2017. +Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector Fue durante una entrevista para la serie documental de Apple TV Dear... que la exestrella de Disney dijo que siempre tendrá una deuda con la actriz de origen hondureño tras que no dudara en ningún momento en donarle uno de sus riñones.

“Mi mejor amiga. Su nombre es Francia. Ella dijo: No, definitivamente me estoy haciendo la prueba. Y en tres días, ella fue a hacerse la prueba, y era compatible. Y fue uno de esos momentos en los que me sentí vigilada. Sé que tuve mucha, mucha suerte’”, mencionó Gómez frente a la cámara.

Añadió: “Entiendo que eso no le sucede a mucha gente, y sé el resultado de algunas de esas situaciones y lo graves que son, así que no me lo tomo a la ligera que me haya pasado así. Nunca, nunca, nunca estaré más endeudado con una persona que con Francia. La idea de que alguien ni siquiera dudara en ser donante fue increíblemente abrumadora”. Además reveló que tanto Francia como ella tienen un tatuaje con la fecha que se realizaron el trasplante: 6/19/17.

Las declaraciones de Selena causa asombro pues desde hace varios meses se había rumorado que Raisa y ella ya no tenían ningún tipo de relación, pocos meses después del trasplante. Y es que al parecer a la actriz de Only Murders in the Building la vida desenfrenada que llevaba Selena le había provocado molestia por lo que mejor había decidido separarse de ella.

Trasplante

Hace cinco años, Francia Raisa en una entrevista para Self reveló lo que sintió tras haberle donado el riñón a Selena que le salvó la vida y lo dura que fue su recuperación tras el procedimiento.

“Desde el primer momento dije que claro que me haría la prueba porque obviamente eres mi amiga, mi hermana. Claro que en el momento no fui educada sobre una cirugía de trasplante de riñón”, mencionó la hondureña durante el video.

“Sentí mucha paz durante todo el proceso irónicamente, pero sí hubo momentos donde entré en pánico. Cuando me enteré que era compatible no me enteré de la forma que esperaba. Un día Selena me llama por Facetime y me dice ‘somos compatibles’”, recordó. Reveló que su trabajadora social le mencionó que sería una recuperación difícil. “La receptora va a brillar, se recuperará mucho más rápido que el donato porque ella está recibiendo algo que necesita y tu estas perdiendo algo que no debes”.

“Las cicatrices no te definen, son parte de tu historia. Esa es la historia que te hace especial y diferente”, afirmó Raisa.