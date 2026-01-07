The Housemaid tendrá secuela: ¿regresan Sydney Sweeney y Amanda Seyfried?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El filme de suspenso The Housemaid , protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried y basado en la exitosa novela homónima de Freida McFadden, tendrá una secuela en la gran pantalla.

Entre las actualizaciones se mencionó que contará con el regreso de la estrella de 'Euphoria' como productora ejecutiva.

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película, titulada 'The Housemaid's Secret' y basada en la segunda novela de la saga creada por McFadden.

Por el momento se desconoce si tanto Sweeney como Seyfried volverán a sus papeles de Millie Calloway y Nina Wincherster, así como su fecha de estreno, informó este martes Deadline.

El estudio Lionsgate se encargará del desarrollo de este proyecto, cuya primera adaptación cinematográfica se ha convertido en un éxito navideño.