The Housemaid tendrá secuela: ¿regresan Sydney Sweeney y Amanda Seyfried?

Lionsgate se encargará del desarrollo de este proyecto, cuya primera adaptación cinematográfica fue un rotundo éxito navideño, con más de 133 millones en taquilla mundial

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 14:27
The Housemaid tendrá secuela: ¿regresan Sydney Sweeney y Amanda Seyfried?

La estrella de Euphoria será productora ejecutiva de esta segunda parte.

 Fotos: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El filme de suspenso The Housemaid, protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried y basado en la exitosa novela homónima de Freida McFadden, tendrá una secuela en la gran pantalla.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried: Todo sobre su nuevo thriller psicológico

Entre las actualizaciones se mencionó que contará con el regreso de la estrella de 'Euphoria' como productora ejecutiva.

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película, titulada 'The Housemaid's Secret' y basada en la segunda novela de la saga creada por McFadden.

Por el momento se desconoce si tanto Sweeney como Seyfried volverán a sus papeles de Millie Calloway y Nina Wincherster, así como su fecha de estreno, informó este martes Deadline.

El estudio Lionsgate se encargará del desarrollo de este proyecto, cuya primera adaptación cinematográfica se ha convertido en un éxito navideño.

Manipulación y violencia: la dinámica entre Sweeney y Seyfried en The Housemaid

La cinta recaudó más de 75 millones de dólares en Estados Unidos y 133 millones en taquilla mundial.

La trama

Dirigida y producida por Paul Feig, la película relata el intento de escape de su pasado de Millie, una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica interna para los adinerados Nina y Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

Lo que comienza como un trabajo soñado se convierte en algo mucho más peligroso cuando descubre que el hogar esconde oscuros secretos.

