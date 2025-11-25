Sydney Sweeney y Amanda Seyfried: Todo sobre su nuevo thriller psicológico

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dos generaciones del cine y la televisión se encuentran en un nuevo proyecto: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan The Housemaid (“La empleada”), un thriller psicológico que confirma que ambas actrices dominan como pocas el terreno de las historias intensas, inquietantes y cargadas de tensión emocional.

El tráiler, recién revelado, ofrece un vistazo a una trama que gira en torno a una joven que acepta un trabajo aparentemente perfecto, solo para descubrir que nada es lo que parece dentro de la casa donde debe desempeñarse. La atmósfera claustrofóbica, las miradas cargadas de sospecha y la presencia magnética de ambas protagonistas contribuyen al clima de absoluto misterio. La cinta es la adaptación cinematográfica del fenómeno literario The Housemaid, de Freida McFadden. Detrás de cámara, el proyecto es dirigido por Paul Feig, un nombre curioso para este género. El guion fue escrito por Rebecca Sonnenshine, basándose en la novela original, lo que sugiere una adaptación cuidadosa que busca capturar la esencia oscura y retorcida del libro. En cuanto al reparto, además de Sydney Sweeney (que interpreta a Millie Calloway) y Amanda Seyfried (como Nina Winchester), la película cuenta con nombres como Brandon Sklenar (Andrew Winchester), Michele Morrone (Enzo, el jardinero) y Elizabeth Perkins (Evelyn Winchester).

Apuesta al doble

Esta nueva dupla es uno de los grandes atractivos del proyecto. Sydney Sweeney ha demostrado en los últimos años una fuerte afinidad por personajes complejos, vulnerables y emocionalmente intensos, sobre todo en producciones como Euphoria, Immaculate o Reality. Amanda Seyfried, por su parte, ha construido una trayectoria sólida en dramas y thrillers, destacándose en The Dropout, Gone, In Time y Jennifer’s Body. Verlas compartir pantalla en una historia de tensión psicológica no solo eleva la expectativa del público, sino que sugiere interpretaciones complementarias: frescura y explosividad de un lado; madurez y sutileza del otro.

El tráiler no revela demasiado —algo que el género agradece—, pero sí confirma un ritmo inquietante, un juego constante de apariencias y una dinámica de poder entre ambas actrices que podría convertirse en el corazón de la cinta. Para Sydney Sweeney, representa otra oportunidad de consolidarse como una de las jóvenes figuras más versátiles de Hollywood. Para Amanda Seyfried, es un regreso contundente al thriller, un terreno donde ha brillado con fuerza

La fecha de estreno de The Housemaid está fijada para el 19 de diciembre de 2025 en cines de Estados Unidos, coincidiendo en la misma semana con Honduras. En otros países de Latinoamérica el debut está programado para el 1 de enero de 2026.

