  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo

Sydney Sweeney calificó de "surrealista" la polémica generada por su anuncio de jeans y negó cualquier intención relacionada con supremacismo o mensaje político

  • 07 de noviembre de 2025 a las 18:42
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
1 de 12

La actriz estadounidense Sydney Sweeney abordó la controversia generada por un anuncio de jeans que protagonizó en julio y calificó la reacción como "surrealista".

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
2 de 12

En diálogo con GQ, negó cualquier intención de transmitir un mensaje supremacista y aseguró que su enfoque se mantiene en su carrera.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
3 de 12

"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue una sorpresa, sin duda, pero me encantan los jeans. Todo lo que uso son jeans. Literalmente, estoy en jeans y camiseta todos los días de mi vida", señaló Sweeney esta semana.

 Foto: Cortesía | American Eagle
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
4 de 12

El comercial de American Eagle mostraba a la actriz con pantalones y chaqueta de jean, acompañada del juego de palabras en inglés “la figura de mi cuerpo está determinada por mis jeans”.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
5 de 12

Algunos usuarios en redes sociales interpretaron esta frase como un guiño a ideas de supremacía genética blanca, aunque la intérprete descartó cualquier intención de ese tipo.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
6 de 12

La polémica alcanzó incluso la esfera política, cuando Donald Trump elogió el anuncio, calificándolo como "el anuncio más atractivo" y animando a adquirir los jeans.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
7 de 12

Sweeney aclaró que los comentarios del expresidente no representan ningún respaldo político por su parte.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
8 de 12

En la entrevista, la actriz minimizó la controversia.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
9 de 12

"Al final, sabía para qué era ese anuncio, y eran unos jeans estupendos. No me afectó en absoluto", dijo.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
10 de 12

Añadió que su rutina de trabajo es intensa, con jornadas de hasta 16 horas, lo que limita su interacción en redes sociales.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
11 de 12

No es la primera controversia que protagoniza la famosa en este año.

Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo
12 de 12

Más allá de sus polémicas amorosas, Sweeney ha generado debate con la venta de jabones elaborados con agua de su baño. La actriz asegura que se trata de un producto de colección y bromea sobre su exclusividad, pero críticos y usuarios en redes cuestionan la ética y el marketing detrás de esta iniciativa.

 Foto: Instagram | @sydney_sweeney
Cargar más fotos