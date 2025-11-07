Sydney Sweeney se sincera sobre la polémica que la vinculó con el supremacismo

La actriz estadounidense Sydney Sweeney abordó la controversia generada por un anuncio de jeans que protagonizó en julio y calificó la reacción como "surrealista".
En diálogo con GQ, negó cualquier intención de transmitir un mensaje supremacista y aseguró que su enfoque se mantiene en su carrera.
"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue una sorpresa, sin duda, pero me encantan los jeans. Todo lo que uso son jeans. Literalmente, estoy en jeans y camiseta todos los días de mi vida", señaló Sweeney esta semana.
El comercial de American Eagle mostraba a la actriz con pantalones y chaqueta de jean, acompañada del juego de palabras en inglés “la figura de mi cuerpo está determinada por mis jeans”.
Algunos usuarios en redes sociales interpretaron esta frase como un guiño a ideas de supremacía genética blanca, aunque la intérprete descartó cualquier intención de ese tipo.
La polémica alcanzó incluso la esfera política, cuando Donald Trump elogió el anuncio, calificándolo como "el anuncio más atractivo" y animando a adquirir los jeans.
Sweeney aclaró que los comentarios del expresidente no representan ningún respaldo político por su parte.
En la entrevista, la actriz minimizó la controversia.
"Al final, sabía para qué era ese anuncio, y eran unos jeans estupendos. No me afectó en absoluto", dijo.
Añadió que su rutina de trabajo es intensa, con jornadas de hasta 16 horas, lo que limita su interacción en redes sociales.
No es la primera controversia que protagoniza la famosa en este año.
Más allá de sus polémicas amorosas, Sweeney ha generado debate con la venta de jabones elaborados con agua de su baño. La actriz asegura que se trata de un producto de colección y bromea sobre su exclusividad, pero críticos y usuarios en redes cuestionan la ética y el marketing detrás de esta iniciativa.