Sigourney Weaver y Jason Isaacs, confirmados para la serie de Tomb Raider

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los actores Jason Isaacs, Sigourney Weaver y Celia Imrie formarán parte del reparto de 'Tomb Raider', la nueva serie de Amazon inspirada en la mítica franquicia de videojuegos.

La propuesta estará protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft, según anunció Amazon en una nota hace unos meses. Hasta el momento solo se conocía la participación de Turner ('Game of Thrones') y la de Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag') como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge. "Tomb Raider siempre se ha caracterizado por su narrativa audaz y sus personajes inolvidables, y estos nuevos miembros del reparto aportan una profundidad y una solemnidad increíbles a la serie", señala Peter Friedlander, director de Amazon MGM Studios.

Sigourney Weaver será Evelyn Wallis, una mujer misteriosa y de gran influencia interesada en explotar el talento de Lara, mientras que Jason Isaacs ('The White Lotus') interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Lara, y Bill Paterson ('House of the Dragon') será Winston, el mayordomo de la familia Croft.

Completan el reparto Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, August Wittgenstein. Jonathan Van Tulleken dirigirá la serie y actuará también como productor ejecutivo.

La saga en la pantalla

La franquicia Tomb Raider nació en 1996 como un videojuego desarrollado por Core Design, presentando al mundo a Lara Croft, una arqueóloga aventurera británica que rápidamente se convirtió en uno de los personajes femeninos más icónicos de la cultura pop y de la industria gamer. Su éxito dio paso a múltiples secuelas, reinicios y expansiones dentro del universo de los videojuegos, lo que inevitablemente llevó a su salto a la pantalla grande.