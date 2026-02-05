"Piratas del Caribe 6": ¿El hijo de Jack Sparrow es el nuevo protagonista?

Estados Unidos.- El futuro de la saga, Piratas del Caribe 6 parece cada vez más claro. Según las últimas filtraciones del reconocido insider Jeff Sneider, Disney se decantó por un concepto que pocos vieron venir: el hijo de Jack Sparrow. De acuerdo a las publicaciones de varios medios, Disney estaría priorizando el regreso de la franquicia con un reboot en el que pretende combinar elementos heredados del universo original pero con una nueva generación de personajes, entre ellas el heredero de Johnny Deep y Margot Robbie como protagonista femenina.

La idea de Disney es explorar el legado del legendario capitán a través de su primogénito, un movimiento que permitiría mantener viva la esencia del personaje original sin forzar la presencia de Johnny Depp en pantalla, cuya imagen ha estado rodeada de polémica estos últimos años. De acuerdo a una publicación de Infobae, que toma Sneider como fuente, el nuevo CEO de Disney, Josh D’Amaro estaría impulsando el proyecto. Y la guionista Krysty Wilson-Cairns, nominada al Oscar por 1917, estaría en conversaciones para escribir el nuevo libreto.

Los nuevos personajes

El enfoque narrativo es lo que más llama la atención y según detalla el newsletter de Sneider, podría girar en torno al hijo de Jack Sparrow, quien se convertiría en el personaje central del reboot. Además, menciona a una nueva protagonista femenina, un rol originalmente concebido para Margot Robbie, quien durante años estuvo vinculada a un spin-off de la saga. Aunque, el insider, insiste en que Disney busca "crear un personaje original e icónico, concebido como un cruce punk-rock entre Jack Sparrow y la Cruella de Vil de Emma Stone".