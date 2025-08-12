¿Volverá Johnny Depp a interpretar a Jack Sparrow en "Piratas del Caribe 6"? Esto se sabe

Luego de la denuncia presentada por Amber Heard en contra de Johnny Depp, Disney puso fin a su vínculo laboral con el actor. No obstante, Jerry Bruckheimer, director de la franquicia “Piratas del Caribe”, declaró en una entrevista a medios internacionales que Depp aún podría volver a interpretar a Jack Sparrow en la sexta entrega.
Aunque el regreso de Johnny no es oficial, las declaraciones del director darían esperanzas a los fanáticos de volver a ver al icónico Jack Sparrow actuar nuevamente en “Piratas del Caribe 6”.
Según mencionó el director de la cinta, ha estado platicando con Depp, y él estaría dispuesto a regresar con la condición de que el guion esté escrito a su gusto, “si le gusta cómo está escrito su papel, creo que lo haría”, afirmó.
El realizador que ha formado parte de las cinco entregas anteriores mostró su deseo de continuar trabajando con Depp, “la película es un reboot, pero si dependiera de mí, Johnny tendría que estar, lo quiero, es un buen amigo, un artista increíble y tiene un estilo único”.
Sin embargo, después que Disney cortara lazos con Depp, el intérprete mencionó que no volvería a participar en la saga “ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas”.
La última película “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” se presentó en 2017 con la participación de actores como Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Orlando Bloom, Keira Knightley, entre otros, sin embargo, no tuvo una buena aceptación por la crítica.
Desde ese año la saga se ha visto envuelta en un proceso de desarrollo. El director anteriormente habría mencionado que contaban con dos guiones, uno donde se incluía a Depp con la interpretación del capitán Jack Sparrow y otro donde no se incorporaba.
En cuanto al reparto, el actor Orlando Bloom reveló meses antes que hubo pláticas para juntarlo con Depp y Keira Knightley en la nueva cinta.
“Definitivamente creo que están intentando averiguar cómo se vería todo, personalmente, creo que sería genial reunir a la banda de nuevo. Eso sería grandioso”, aseguró Bloom.
No obstante, Johnny Depp no ha confirmado si estaría dispuesto a interpretar nuevamente a Jack Sparrow.