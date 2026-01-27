  1. Inicio
Mia Goth y Andrew Scott protagonizarán "Fonda", nuevo thriller de Justine Triet

El argumento precisa que "Fonda" es un thriller psicológico ambientado en un entorno idílico y cerrado, que sumerge al espectador en un viaje por los límites de la mente

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:58
Mia Goth y Andrew Scott protagonizarán Fonda, nuevo thriller de Justine Triet

La cinta juntará en la gran pantalla a Goth, que estrenó en 2025 "Frankenstein", y a Scott, que saltó a la fama por la serie Fleabag.

Fotos: Shutterstock.

Londres, Inglaterra.- La actriz y modelo británica Mia Goth y el intérprete irlandés Andrew Scott protagonizarán 'Fonda', el nuevo thriller de Justine Triet, con el que la cineasta francesa debuta en un filme completamente en inglés, según informó este martes el medio especializado Deadline.

El argumento facilitado precisa que 'Fonda' es un thriller psicológico ambientado en un aparente entorno idílico y cerrado, que sumerge al espectador en un viaje por los límites de la mente, "mientras el duelo y la obsesión se apoderan de ella".

Deadline recuerda que es la primera película de Triet desde que en 2023 ganó la Palma de Oro en la 76 edición del Festival de Cannes con 'Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), que se hizo a su vez con el Óscar a mejor guión original.

"'Fonda' promete brindar al público otro gran momento cinematográfico al adentrarse en las profundidades de la mente humana y presentando un thriller de inteligencia y fuerza emocional poco comunes", apunta en un comunicado citado por Deadline Fionnuala Jamison, directora general de la compañía cinematográfica mk2 Films, implicada en el proyecto.

La cinta juntará en la gran pantalla a Goth, que estrenó en 2025 'Frankenstein', de Guillermo del Toro y nominada entre otras estatuillas a la de Mejor película en la próxima edición de los Óscar, y a Scott, que saltó a la fama por la serie 'Fleabag'.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

