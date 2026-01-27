Mia Goth y Andrew Scott protagonizarán "Fonda", nuevo thriller de Justine Triet

Londres, Inglaterra.- La actriz y modelo británica Mia Goth y el intérprete irlandés Andrew Scott protagonizarán 'Fonda', el nuevo thriller de Justine Triet , con el que la cineasta francesa debuta en un filme completamente en inglés, según informó este martes el medio especializado Deadline.

El argumento facilitado precisa que 'Fonda' es un thriller psicológico ambientado en un aparente entorno idílico y cerrado, que sumerge al espectador en un viaje por los límites de la mente, "mientras el duelo y la obsesión se apoderan de ella".

Deadline recuerda que es la primera película de Triet desde que en 2023 ganó la Palma de Oro en la 76 edición del Festival de Cannes con 'Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), que se hizo a su vez con el Óscar a mejor guión original.

"'Fonda' promete brindar al público otro gran momento cinematográfico al adentrarse en las profundidades de la mente humana y presentando un thriller de inteligencia y fuerza emocional poco comunes", apunta en un comunicado citado por Deadline Fionnuala Jamison, directora general de la compañía cinematográfica mk2 Films, implicada en el proyecto.