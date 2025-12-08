  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Guillermo del Toro busca otro Globo de Oro: Frankenstein compite a Mejor director

El aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro vuelve a la carga, logrando una nominación a Mejor director por su gótica y ambiciosa adaptación de Frankenstein

  • 08 de diciembre de 2025 a las 09:20
Guillermo del Toro busca otro Globo de Oro: Frankenstein compite a Mejor director

Orgullo latino: Guillermo del Toro es nominado por cuarta vez a los Globos de Oro

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director en la 83 edición de los Globos de Oro por 'Frankenstein', un galardón que se disputará con otros pesos pesados de la industria como Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another.

Choé Zhao, por 'Hamnet'; Jafar Panahi, por 'It Was Just An Accident'; Joachim Trier, por 'Sentimental Value'; y Ryan Coogler, por 'Sinners' completan la lista de candidatos, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

Puro Del Toro: Explosiones, desmembramientos y compasión en el Frankenstein de Netflix

El mexicano es candidato al Globo de Oro por la dirección de su más reciente película, 'Frankenstein', la adaptación cinematográfica de la novela de título homónimo de Mary Shelley, que en total se llevó cinco nominaciones.

Este clásico gótico está protagonizado por el actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico, y Jacob Elordi como la Criatura -ambos también nominados-, además de Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Este es el cuarto proyecto de Del Toro reconocido por la organización de los Globos de Oro tras alzarse con la victoria en 2023 en el apartado a mejor proyecto de animación con Pinocchio.

De Euphoria a monstruo inmortal: Jacob Elordi es el nuevo Frankenstein

Tmbién venció en el apartado de dirección en 2018 por 'The Shape of Water' ('La forma del agua') y estuvo nominado a mejor película de habla no inglesa en 2007 con 'El laberinto del fauno’, donde viaja a la España de 1944.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias