¿Quiénes son los actores latinos nominados a los Globos de Oro 2026?

Moura fue nominado a mejor actor en una película de drama por su participación en The Secret Agent; categoría en la que competirá con Dwayne Johnson (The Smashing Machine); Michael B. Jordan (Sinners) y Jeremy Allen White, que interpreta a Bruce Springsteen en el biopic del músico estadounidense.

Los Ángeles, Estados Unidoos.- El brasileño Wagner Moura (The Secret Agent), el mexicano Diego Luna (Andor) y el puertorriqueño Benicio del Toro ( One Battle After Another ) competirán en diferentes categorías de interpretación por un Globo de Oro en la próxima edición de estos galardones que se celebrá el 11 de enero en Los Ángeles.

Mientras que Luna competirá por el premio al mejor actor de drama en una serie de televisión con Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt), según anunció la organización este lunes.

Entre los actores latinos nominados este año también se encuentra Benicio del Toro, que optará a un Globo de Oro a mejor actor de reparto en una película por One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Del Toro competirá con su compañero de reparto Sean Penn, así como con Jacob Elordi -de origen español-, nominado por Frankenstein; Paul Mescal, por Hamnet; Adam Sandler, por Jay Kelly, y Stellan Skarsgård, por Sentimental Value.

Elordi repite como protagonista de una miniserie por su trabajo en The Narrow Road to the Deep North, categoría en la que se enfrentará a Paul Giamatti (Black Mirror), Stephen Graham (Adolescence), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story), Jude Law (Black Rabbit) y Matthew Rhys (The Beast in Me).

En lo que se refiere a las categorías femeninas, las nominadas en cine a mejor actriz de drama son Jessie Buckley (Hamnet), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Julia Roberts (After the Hunt), Tessa Thompson (Hedda) y Eva Victor (Sorry, Baby).

En el apartado de comedia o musical, las candidatas son Rose Byrne (If I had Legs Id Kick You); Cynthia Erivo (Wicked: For Good); Kate Hudson (Song Sung Blue); Chase Infiniti (One Battle After Another); Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

A mejor actriz de drama en una serie de televisión las candidatas son Kathy Bates (Matlock), Britt Lower (Severance), Helen Mirren (Mobland), Bella Ramsey (The Last Of Us), Keri Russell (The Diplomat) y Rhea Seehorn (Pluribus).

De comedia o musical, Kristen Bell, por Nobody Wants This; Ayo Edebiri, por The Bear; Selena Gomez, por Only Murders in the Building; Natasha Lyonne, por Poker Face; Jenna Ortega, por Wednesday (Netflix) y Jean Smart, por Hacks.

Y de miniserie, las nominaciones a mejor actriz fueron para Claire Danes, por The Beast in Me; Rashida Jones, por Black Mirror; Amanda Seyfried, por Long Bright River; Sarah Snook, por All Her Fault; Michelle Williams, por Dying for Sex y Robin Wright, por The Girlfriend.