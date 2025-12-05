Sinners lidera las nominaciones de los Critics Choice Awards con 17 candidaturas

Los Ángeles, Estados Unidos.- El drama de época americana Sinners se erigió este viernes como la película con más nominaciones a los Critics Choice Awards, que otorga la crítica de Hollywood, con 17 candidaturas, seguido de One Battle After Another con 14, mientras que Frankestein, del mexicano Guillermo del Toro, y Hamnet, optarán a 14 premios.

Las cuatro películas dominantes competirán por el galardón a mejor filme, que se entregará el próximo 4 de enero en Los Ángeles, junto a otros títulos como Marty Supreme, Sentimental Value o Wicked: For Good.

También sus directores, Ryan Coogler (Sinners), del Toro, Paul Anderson Thomas (One Battle After Another) y Choé Zhao (Hamnet) entrarán en la carrera por el premio a mejor dirección junto a Josh Safdie (Marty Supreme) y Joachim Trier (Sentimental Value).