Sinners lidera las nominaciones de los Critics Choice Awards con 17 candidaturas

Sinners lidera los Critics Choice Awards con 17 nominaciones y comparte protagonismo con One Battle After Another y Frankenstein, que registran 14 menciones cada una

  • 05 de diciembre de 2025 a las 13:49
La gala se desarrollará el próximo 4 de enero en Los Ángeles.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El drama de época americana Sinners se erigió este viernes como la película con más nominaciones a los Critics Choice Awards, que otorga la crítica de Hollywood, con 17 candidaturas, seguido de One Battle After Another con 14, mientras que Frankestein, del mexicano Guillermo del Toro, y Hamnet, optarán a 14 premios.

Las cuatro películas dominantes competirán por el galardón a mejor filme, que se entregará el próximo 4 de enero en Los Ángeles, junto a otros títulos como Marty Supreme, Sentimental Value o Wicked: For Good.

También sus directores, Ryan Coogler (Sinners), del Toro, Paul Anderson Thomas (One Battle After Another) y Choé Zhao (Hamnet) entrarán en la carrera por el premio a mejor dirección junto a Josh Safdie (Marty Supreme) y Joachim Trier (Sentimental Value).

En la terna a mejor actor, la estrella de Sinners, Michael B. Jordan, se enfrentará a pesos pesados de la industria como Leonardo DiCaprio (One Battle After Another); Ethan Hawke (Blue Moon); George Clooney (Jay Kelly); Joel Edgerton (Train Dreams), el brasileño Wágner Moura (The Secret Agent); Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

Por su parte, en la carrera a mejor actriz destacan Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonia), la revelación Chase Infiniti (One Battle After Another); Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You); Renate Reinsve (Sentimental Value) y Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee).

Asimismo, Wicked: For Good, la segunda parte del musical de fantasía sobre la historia de la Malvada Bruja del Oeste, recibió siete nominaciones. Entre ellas destaca la ausencia de su protagonista, Cynthia Erivo, en la categoría de mejor actriz, aunque su compañera Ariana Grande competirá nuevamente por el galardón a mejor intérprete de reparto.

El puertorriqueño Benicio del Toro también se encuentra entre los optantes al premio a mejor actor de reparto por su interpretación en One Battle After Another, aunque no lo tendrá fácil al competir con su compañero de elenco Sean Penn, así como Jacob Elordi (Frankenstein); Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly) o Stellan Skarsgard (Sentimental Value).

En los apartados de televisión, los premios de la Crítica de Hollywood, considerados como uno de los termómetros en la carrera a los Óscar, el drama Adolescence encabeza la lista con seis nominaciones, seguidos de Nobody Wants This, con cinco.

