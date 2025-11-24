Mia Goth: secretos y rarezas de la enigmática actriz de "Frankenstein"

Aunque muchos hoy la asocian con su nuevo trabajo en "Frankenstein,", el reciente estreno en Netflix de Guillermo del Toro, la trayectoria de Mia Goth es mucho más rica y particular. ¿Qué se sabe sobre ella?
Mia Gypsy Mello da Silva Goth, nacida el 25 de octubre de 1993 en Londres, es una actriz y modelo que ha construido una carrera tan inquietante como magnética.
Tiene raíces muy diversas: su madre es brasileña y su padre canadiense. Cuando era bebé vivió en Brasil y luego pasó parte de su infancia en Canadá, antes de regresar al Reino Unido cuando tenía 12 años.
En su adolescencia, Mia fue descubierta por un fotógrafo y empezó en el mundo del modelaje antes de dar el salto a la actuación.
En la película The Survivalist (2015), Mia interpretó a Milja: para meterse en el personaje, aceptó dormir bajo las estrellas durante el rodaje, no ducharse y alimentarse muy poco.
Se ha convertido en una figura icónica del terror moderno. Ha protagonizado la trilogía de Ti West: X (2022), Pearl (2022) y MaXXXine (2024).
En la película Frankenstein (2025) dirigida por Guillermo del Toro, Mia Goth interpreta a Lady Elizabeth Harlander, personaje relevante en la historia del monstruo.
En la misma cinta, también interpretó a la Baronesa Claire Frankenstein, la madre de Víctor Frankenstein. Este papel aparece en escenas de flashback.
No solo se está consolidando como una actriz de peso en el género del terror, sino también como un referente de estilo y autenticidad personal.