Mia Goth: secretos y rarezas de la enigmática actriz de "Frankenstein"

El nombre de Mia Goth se ha convertido en tendencia gracias a su doble papel en la película "Frankenstein". La actriz conquista tanto el cine de autor como el terror contemporáneo

  • 24 de noviembre de 2025 a las 17:21
Aunque muchos hoy la asocian con su nuevo trabajo en "Frankenstein,", el reciente estreno en Netflix de Guillermo del Toro, la trayectoria de Mia Goth es mucho más rica y particular. ¿Qué se sabe sobre ella?

 Fotos: Instagram.
Mia Gypsy Mello da Silva Goth, nacida el 25 de octubre de 1993 en Londres, es una actriz y modelo que ha construido una carrera tan inquietante como magnética.

Melissa Stephania López Nájera
Tiene raíces muy diversas: su madre es brasileña y su padre canadiense. Cuando era bebé vivió en Brasil y luego pasó parte de su infancia en Canadá, antes de regresar al Reino Unido cuando tenía 12 años.

 Foto: Instagram.
En su adolescencia, Mia fue descubierta por un fotógrafo y empezó en el mundo del modelaje antes de dar el salto a la actuación.

 Melissa Stephania López Nájera
En la película The Survivalist (2015), Mia interpretó a Milja: para meterse en el personaje, aceptó dormir bajo las estrellas durante el rodaje, no ducharse y alimentarse muy poco.

 Melissa Stephania López Nájera
Se ha convertido en una figura icónica del terror moderno. Ha protagonizado la trilogía de Ti West: X (2022), Pearl (2022) y MaXXXine (2024).

 Foto: Instagram.
En la película Frankenstein (2025) dirigida por Guillermo del Toro, Mia Goth interpreta a Lady Elizabeth Harlander, personaje relevante en la historia del monstruo.

 Foto: Instagram.
En la misma cinta, también interpretó a la Baronesa Claire Frankenstein, la madre de Víctor Frankenstein. Este papel aparece en escenas de flashback.

 Foto: Instagram.
No solo se está consolidando como una actriz de peso en el género del terror, sino también como un referente de estilo y autenticidad personal.

 Foto: Instagram.
