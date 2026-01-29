  1. Inicio
Nueva generación de jugadores que ilusionan a selección de Honduras para Mundial 2030

La selección de Honduras no pasa un bueno momento, no ha podido clasificar a los últimos tres Mundiales, ahora se viene un nuevo reto y ese es el 2023 y estos son los jugadores que empiezan a destacar. Varios están en el fútbol de Europa

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 14:31
LUIS ORTIZ: El guardián del Motagua es uno de los nuevos rostros que veremos para la próxima Eliminatoria Mundialista.
ONAN RODRÍGUEZ: Tiene 23 años de edad y es el llamado a sustituir la baja de Édrick Menjívar rumbo a la próxima Copa del Mundo.
LEONARDO POSADAS: El defensor que milita en el Hamburgo de Alemania ya formó parte de convocatorias de la Selección de Honduras. Es otro de los nuevos rostros en La H.
JULIÁN MARTÍNEZ: El zaguero central acaba de cumplir 22 años de edad. Pertenece al Alverca de la primera división de Portugal.
CLINTON BENNETT: Recientemente fue una de las revelaciones del fútbol hondureño. Fue titular con Olimpia en la recta final del Apertura. Tiene 23 años edad.
DARLIN MENCÍA: Es otro de los laterales zurdos con proyección en el balompié catracho. Actualmente pertenece al Montevideo de Uruguay.
KEVIN GUITY: La Selección de Honduras busca un lateral derecho ante el retiro de Andy Nájar. Kevin pertenece al Olimpia.
LUIS SANTAMARÍA: Fue una de las grandes revelaciones de Honduras en la Copa Oro. El lateral derecho del Motagua quiere recuperar su mejor versión.
JAVIER ARRIAGA: El lateral zurdo es una de las proyecciones que tiene el fútbol hondureño. Javier forma parte del cuadro verdolaga.
ROBERTO OSORTO: Ahora tocando el tema de la zona de volantes, Roberto Osorto es una de las grandes promesas que tiene Honduras para el próximo Mundial.
DERECK MONCADA: El atacante hondureño seguramente estará en la lista rumbo al Mundial de España, Marruecos y Portugal. Actualmente milita en Internacional de Bogotá.
JOHANN CHIRINOS: El volante creativo, que ahora jugará en el Colombus Crew de la MLS. Se formó en el Atlanta United y Orlando City.
YOHANNER RUIZ: El hondureño del Zaragoza de España quiere sumar minutos con la Selección Nacional de Honduras. Juega de atacante y tiene 22 años.
ISAAC CASTILLO: El volante del Marathón quiere formar parte de la selección adulta. Tiene 24 años de edad y ya es una realidad.
DAVID RUIZ: Tiene 21 años de edad y pertenece al Inter Miami de la MLS. El volante catracho formará parte de La H rumbo al próximo Mundial.
JOSÉ RAÚL GARCÍA: En esta nueva camada de catrachos aparece el nombre de José Raúl García, futbolista del Olimpia. Es volante de contención.
NICOLÁS BALBAS: El volante hondureño juega en la filial del histórico Deportivo La Coruña. Ya ha tenido procesos con Honduras a nivel Sub-17.
EXON ARZÚ: El atacante de Real España es uno de los futbolistas que buscarán meterse a la nueva nómina de la Bicolor.
LUIS SUAZO: El hijo de David Suazo fue lo más destacado de Honduras a nivel Sub-17. Seguramente tendrá llamados para la nueva eliminatoria.
CARLOS PÉREZ: Deslumbró en el torneo Apertura de la Liga Nacional. El volante de 25 años de edad quiere un llamado a la Selección de Honduras.
JESÚS BATIZ: El habilidoso extremo juega en el Sporting de Costa Rica. Con Honduras ya ha tenido minutos.
NIXON CRUZ: 19 años de edad tiene el habilidoso juvenil del Real España. Buscará ser una opción para la Copa del Mundo 2030.
AARON CABRERA: El atacante del Olancho FC sorprendió en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
KEYROL FIGUEROA: ¿Lo convencerán? El hondureño milita en la filial del Liverpool de Inglaterra. Es un killer de área, defiende la bandera de Estados Unidos, pero aún puede defender los colores de La H.
MATHÍAS VÁZQUEZ: El futbolista de la filial del Cincinnati destacó con los colores del Motagua en Copa Centroamericana y la Liga Nacional.
ERICK PUERTO: Tiene 24 años de edad y ya fue tomado en cuenta por la Selección de Honduras rumbo al Mundial de United.
ANTONY GARCÍA: 21 años de edad tiene el nuevo atacante del Real España. Ha tenido procesos de selecciones menores con Honduras.
JEFFRYN MACÍAS: El atacante quiere consagrarse en Motagua para tener mayor oportunidad en la Selección de Honduras.
ALENIS VARGAS: El nuevo fichaje del Manisa FK turco fue convocado por la Selección de Honduras rumbo al Mundial de United.
NAYROBI VARGAS: Otras de las apuestas de Honduras rumbo al Mundial es Nayrobi Vargas, actual futbolista del Mainz de Alemania.
