¿Quién es Dulce Villanueva, la exdirectora del Dinaf capturada por presunta corrupción?

La exdirectora de la entonces Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), hoy Senaf, Dulce María Villanueva, fue detenida el lunes 08 de diciembre tras la emisión de un requerimiento fiscal en su contra, informó el Ministerio Público. Aquí los detalles:
El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó que la investigación preliminar concluyó con su captura por supuestas irregularidades durante su administración.
Villanueva, originaria de La Lima, Cortés, asumió el cargo el 26 de febrero de 2022, luego de ser juramentada por la presidenta Xiomara Castro.
Su trayectoria dentro del Partido Libre se remonta a 2009, durante la crisis política derivada del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya.
La Fiscalía señaló que la exfuncionaria enfrenta acusaciones por cohecho, sustracción o inutilización de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
La captura se produce en el contexto de investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Dinaf, entre ellos solicitudes de dinero a empleados a cambio de aumentos y favores laborales.
Estas denuncias tomaron fuerza en 2023, cuando se filtraron audios en los que una voz atribuida a Villanueva exigía pagos de hasta cinco mil lempiras para aprobar incrementos salariales.
Villanueva renunció al cargo el 26 de mayo de 2023, luego de que los audios se viralizaran.
“Le voy aumentar quince para que me de cinco. No le estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, mas bien al contrario le estoy dando”, dice en el supuesto audio.
“Que les quede claro a todos en este Dinaf, a mí no me importa si está buena o mala la institución. Ustedes están aquí por política y si ella lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política. Si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro. No importa, cualquier persona, con tal que lo quieran poner... esto es político, entiendan”, expresa.
Las investigaciones realizadas por las autoridades analizan posibles irregularidades en la administración de documentos y procesos internos relacionados con casos de adopción.