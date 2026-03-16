John Krasinski revela quiénes se suman a "Un lugar en silencio III"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Emily Blunt y Cillian Murphy regresan para "Un lugar en silencio III" y con ellos un reparto que integrará a Jack O’Connell y otras incorporaciones. La saga de terror está por comenzar su rodaje en Nueva York, para ser estrenada a finales de julio de 2027. Tras una primera entrega en 2018, la cinta volvió a la pantalla grande en 2020, sumando a su elenco al ganador del Oscar, Cillian Murphy, ahora su director -y también protagonista-, John Krasinski, ha revelado en su cuenta de Instagram que la tercera entrega tendrá en sus filas a O’Connell, Jason Clarke y Katy O’Brian.

"Muy orgulloso de ser parte de esta familia... ¡Viejo y nuevo! ¡Aquí vamos! Parte III - 30 de julio de 2027", dicta el mensaje que acompaña a una imagen de los guiones de sus actores y actrices.

El terror del silencio

Krasinski, director y coescritor de esta trilogía, explora desde el terror un mundo posapocalíptico dominado por criaturas sensibles al sonido, donde la supervivencia depende del silencio absoluto. La película, la última, promete expandir la narrativa de las entregas anteriores y presentar nuevos desafíos para los personajes que los fans ya conocen y admiran. El regreso de sus actores principales: su esposa Emily Blunt y Murphy, genera gran expectación en los seguidores de la saga que también tiene una precuela estrenada en 2024: "Un lugar en silencio: Día uno", protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn, y dirigida por Michael Sarnoski.

Nuevas relaciones y conflictos se plantearán en esta entrega de la que hasta el momento no se conocen mayores detalles, salvo la fecha de estreno y el elenco.

Recepción