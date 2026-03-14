Antes de saber quiénes son los mejores del cine, los Razzies premiaron a los peores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lo peor del cine también tiene su cuota en la temporada de premios, y los Golden Raspberry Awards, conocidos como los Razzies, son los encargados de recordar que hay cosas que merecen no ser vistas.

En este apartado de premios en los que nadie quiere figurar, "La guerra de los mundos" fue la máxima ganadora, con cinco premios en las principales categorías.

"Lo único impresionante de esta adaptación de HG Wells es que haya visto la luz" (Telegraph). "Una de las peores películas de la década (...) la mejor forma que tendría Amazon de proteger a la humanidad sería retirar esta abominación de su servicio de streaming" (New York Post). "Un asunto mal interpretado, despistado y sin sentido que deja a medias la una o dos buenas ideas que tiene" (Empire).

Las valoraciones de la crítica solo refuerzan la decisión de los Razzies.