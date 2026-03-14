Antes de saber quiénes son los mejores del cine, los Razzies premiaron a los peores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lo peor del cine también tiene su cuota en la temporada de premios, y los Golden Raspberry Awards, conocidos como los Razzies, son los encargados de recordar que hay cosas que merecen no ser vistas.
En este apartado de premios en los que nadie quiere figurar, "La guerra de los mundos" fue la máxima ganadora, con cinco premios en las principales categorías.
"Lo único impresionante de esta adaptación de HG Wells es que haya visto la luz" (Telegraph). "Una de las peores películas de la década (...) la mejor forma que tendría Amazon de proteger a la humanidad sería retirar esta abominación de su servicio de streaming" (New York Post). "Un asunto mal interpretado, despistado y sin sentido que deja a medias la una o dos buenas ideas que tiene" (Empire).
Las valoraciones de la crítica solo refuerzan la decisión de los Razzies.
La película y sus premios
"La guerra de los mundos" gira en torno a Will Radford (Ice Cube), un destacado analista de ciberseguridad que pasa sus días rastreando posibles amenazas a la seguridad nacional a través de un programa de vigilancia masiva. Un ataque de una entidad desconocida le lleva a cuestionarse si el gobierno le está ocultando algo a él... y al resto del mundo.
La cinta ganó el Razzie a la Peor película, al Peor actor (Ice Cube), al Peor guion (Kenny Golde y Marc Hyman), la peor precuela, remake, plagio o secuela y al Peor director (Rich Lee).
Otro ganadores fueron Rebel Wilson (Bride Hard), que se llevó el Razzie a Peor actriz. Scarlet Rose Stallone ("Pistoleros"), es la Peor actriz de reparto. Los siete enanitos artificiales de "Blancanieves" fueron los peores actores de reparto, ellos también fueron la Peor combinación de pantalla.
Y en un acto de redención, Kate Hudson fue el Premio Razzie Redeemer por Song Sung Blue, un papel por el que está nominada al Oscar a Mejor actriz.
Esta es una categoría especial, que reconoce a actores, actrices o directores que han sido nominados antes a lo peor del cine, pero que han redimido sus carreras superando el fracaso crítico o comercial. Es el único galardón honorífico de esta satírica ceremonia.
Hudson ha estado nominada antes al Razzie a la Peor actriz por Music (2021), Mother's Day (2016) y My Best Friend's Girl (2008).