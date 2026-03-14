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Bradley Cooper en negociaciones para dirigir la precuela de Ocean´s

Tras la retirada de Lee Isaac Chung, el nominado al Oscar estaría en conversaciones para tomar el testigo en una nueva entrega que ya tiene confirmada a Margot Robbie

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 08:51
Bradley Cooper en negociaciones para dirigir la precuela de Ocean´s

De tomar el proyecto, Bradley Cooper dirigiría y escribiría el guion de la película.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras dirigir Is This Thing On?, podría ser que la próxima película que Bradley Cooper dirija, sea la precuela de Ocean´s.

De llegar a buen término la negociación, el actor y director también escribiría el guion, según reportó el medio Deadline.

Lee Isaac Chung había sido considerado para dirigir la precuela de esta popular franquicia, pero se retiró del proyecto.

Hasta el momento no hay mayores avances sobre este nuevo proyecto cinematográfico, solo se sabe que Margot Robbie sería una de las protagonistas.

A lo largo de su trayectoria, Cooper ha dirigido tres películas: "Nace una estrella" (2018), "Maestro" (2023) y la última Is This Thing On? (2025), y ha recibido nominaciones al Oscar a Mejor actor, Mejor película y Mejor guion adaptado, y aunque a dirigido solo tres películas a lo largo de una trayectoria que tiene todo el grueso de su experiencia en lo actoral, Cooper ha sido notable por su trabajo detrás de las cámaras.

Películas anteriores

La franquicia inició con Ocean´s Eleven, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García y Julia Roberts. Esta fue un remake de la cinta homónima de 1960 dirigida por Lewis Milestone.

Tras ser todo un éxito en crítica y taquilla, se estrenaron Ocean´s Twelve (2004) y Ocean´s Thirteen (2007), siempre dirigidas por Soderbergh.

En 2018 se estrenó Ocean´s 8, dirigida por Gary Ross, y protagonizada solo por mujeres: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Awkwafina y Helena Bonham Carter.

En todas el eje es el mismo: un equipo de ladrones que planea un gran asalto.

Estas cuatro películas estrenadas hasta ahora, han recaudado en conjunto 1,400 millones de dólares en todo el mundo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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