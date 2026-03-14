Bradley Cooper en negociaciones para dirigir la precuela de Ocean´s

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras dirigir Is This Thing On?, podría ser que la próxima película que Bradley Cooper dirija, sea la precuela de Ocean´s.

De llegar a buen término la negociación, el actor y director también escribiría el guion, según reportó el medio Deadline.

Lee Isaac Chung había sido considerado para dirigir la precuela de esta popular franquicia, pero se retiró del proyecto.

Hasta el momento no hay mayores avances sobre este nuevo proyecto cinematográfico, solo se sabe que Margot Robbie sería una de las protagonistas.

A lo largo de su trayectoria, Cooper ha dirigido tres películas: "Nace una estrella" (2018), "Maestro" (2023) y la última Is This Thing On? (2025), y ha recibido nominaciones al Oscar a Mejor actor, Mejor película y Mejor guion adaptado, y aunque a dirigido solo tres películas a lo largo de una trayectoria que tiene todo el grueso de su experiencia en lo actoral, Cooper ha sido notable por su trabajo detrás de las cámaras.