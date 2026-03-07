  1. Inicio
Monsters Inc. 3 está en camino junto a Toy Story 5 y "Los Increíbles 3"

Pixar confirmó que Monsters Inc. tendrá una tercera entrega y que el estudio prepara su primer musical, entre otros proyectos que se extienden hasta 2029

Las revelaciones llegaron en medio del estreno de Hoppers.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pixar tiene agenda cargada para los próximos años. Mientras Hoppers debuta en las salas de cine con proyecciones de entre 35 y 40 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, el estudio reveló una lista de proyectos que incluye secuelas de franquicias consolidadas y nuevas apuestas originales.

El regreso más esperado es el de Monsters Inc., cuya tercera entrega está en desarrollo. La franquicia acumula un historial sólido en taquilla: la primera película, estrenada en 2001 con las voces de John Goodman y Billy Crystal, recaudó 528 millones de dólares en todo el mundo.


La precuela Monsters University (2013) superó esa cifra con 743 millones. Por ahora, el estudio no ha revelado quién dirigirá la nueva entrega ni en qué punto de la historia transcurrirá la acción.

Las secuelas confirmadas

Además de Monsters Inc. 3, Pixar tiene en marcha varias continuaciones de sus franquicias más populares. Toy Story 5 llegará en junio con una trama que enfrenta a Buzz Lightyear y a un Woody —ya con entradas— contra una tableta inteligente. Los Increíbles 3, dirigida por Peter Sohn, está fechada para 2028. Y una segunda parte de Coco se espera para 2029.

