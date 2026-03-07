Monsters Inc. 3 está en camino junto a Toy Story 5 y "Los Increíbles 3"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pixar tiene agenda cargada para los próximos años. Mientras Hoppers debuta en las salas de cine con proyecciones de entre 35 y 40 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, el estudio reveló una lista de proyectos que incluye secuelas de franquicias consolidadas y nuevas apuestas originales.

El regreso más esperado es el de Monsters Inc., cuya tercera entrega está en desarrollo. La franquicia acumula un historial sólido en taquilla: la primera película, estrenada en 2001 con las voces de John Goodman y Billy Crystal, recaudó 528 millones de dólares en todo el mundo.





La precuela Monsters University (2013) superó esa cifra con 743 millones. Por ahora, el estudio no ha revelado quién dirigirá la nueva entrega ni en qué punto de la historia transcurrirá la acción.

Las secuelas confirmadas