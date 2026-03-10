  1. Inicio
De "Titanic" a "El Señor de los anillos": Las 10 películas más premiadas en los Oscar

Aquí las 10 películas más premiadas en la historia de los Oscar, producciones que conquistaron a los votantes de la Academia y hoy son referentes para generaciones de espectadores

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 16:06
A lo largo de casi un siglo, los Premios Oscar han consagrado a cientos de películas, pero solo unas pocas han logrado arrasar con múltiples estatuillas en una sola noche.
Titanic (1997). La superproducción dirigida por James Cameron arrasó en los Oscar con 11 estatuillas, entre ellas Mejor película y Mejor director, consolidándose como uno de los mayores fenómenos del cine moderno.
Ben-Hur (1959). Este épico drama histórico protagonizado por Charlton Heston hizo historia al ganar 11 premios Oscar, incluyendo Mejor película, convirtiéndose en una de las producciones más galardonadas de todos los tiempos.
"El Señor de los anillos: el retorno del rey" (2003). La épica conclusión de la saga de Peter Jackson ganó 11 premios Oscar de 11 nominaciones, un récord perfecto que la convirtió en una de las películas más premiadas de la historia.
Esta misma cinta tiene una particularidad: ganó todos los premios a los que estaba nominada, algo extremadamente raro en los Oscar.
West Side Story (1961). Este clásico musical inspirado en Romeo y Julieta conquistó a la Academia con 10 premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor director.
The English Patient (1996). El drama romántico ambientado durante la Segunda Guerra Mundial obtuvo 9 premios Oscar, entre ellos Mejor película, y se convirtió en una de las producciones más celebradas de los años 90.
Gigi (1958). Este elegante musical ambientado en París ganó 9 premios Oscar y se convirtió en una de las películas más exitosas de la década de 1950 en los premios de la Academia.
The Last Emperor (1987). La película dirigida por Bernardo Bertolucci ganó 9 premios Oscar, incluidos Mejor película y Mejor director, dominando por completo la ceremonia de ese año.
Gone with the Wind (1939). Este clásico del cine ambientado en la Guerra Civil estadounidense ganó 8 premios Oscar y sigue siendo una de las producciones más influyentes en la historia del cine.
From Here to Eternity (1953). El drama bélico ambientado en Pearl Harbor conquistó 8 premios Oscar, destacando especialmente en categorías de actuación y dirección.
On the Waterfront (1954). Protagonizada por Marlon Brando, esta poderosa historia sobre corrupción en los muelles de Nueva York ganó 8 premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor actor.
